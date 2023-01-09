"روس كوسموس" تنفي تقارير عن تقسيم طاقم مركبة "سويوز إم إس -22"

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه لا صحة للتقارير التي تفيد بأن المؤسسة اتفقت مع "ناسا" على عودة أفراد طاقم المركبة "سويوز إم إس-22"، إلى الأرض على مركبتين مختلفتين.

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وفي وقت سابق نشرت بعض قنوات "تليغرام" معلومات تفيد بأن مؤسسة "روس كوسموس" و"ناسا" توصلتا إلى اتفاق بشأن عودة أفراد طاقم المركبة "سويوز إم إس-2" الروسية - الروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين والأمريكي فرانك روبيو، إلى الأرض على مركبتين مختلفتين، وأن المركبة المذكورة ستعود غير مأهولة إلى الأرض، وأن المركبة "سويوز إم إس -23" ستطلق إلى الفضاء في شهر فبراير المقبل وليس في مارس، مع رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو وبمقعدين فارغين، كما ستطلق في شهر فبراير مركبة الفضاء الأمريكية Crew Dragon مع ثلاثة رواد فضاء ومقعد فارغ، وأن رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين سيعودان إلى الأرض على المركبة "سويوز إم إس -23" ويعود رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو على المركبة Crew Dragon.

ويضيف بيان المكتب، "ستعقد اللجنة الخاصة اجتماعها يوم 11 يناير، وسوف تعلن قرارها الرسمي. وجميع الافتراضات التي تنشر قبل قرار اللجنة هي مجرد تكهنات".

المصدر: نوفوستي