الصين تطلق بنجاح قمرا جديدا للاتصالات

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الصين نجحت اليوم الجمعة بإطلاق قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض.

وجاء بيان صادر عن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية "أطلقت الصين بنجاح قمر APSTAR-6E الصناعي المخصص للاتصالات إلى مدارات الأرض، القمر أرسل إلى الفضاء باستخدام صاروخ من نوع Long March-2-ce، أطلق الصاروخ من قاعدة Xichang الفضائية جنوب غرب الصين، يوم الجمعة 13 يناير الجاري تمام الساعة 02:10 بالتوقيت المحلي (الخميس 12 يناير، 21:10 بتوقيت موسكو)".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر APSTAR-6E الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء يزن نحو 1.3 طن، وسيعمل في مدارات الأرض 15 عاما.

وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.

والعام الماضي نجحت الصين بتنفيذ 64 عملية إطلاق فضائي، مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا، واحتلت المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة في هذا المجال.

المصدر: فيستي