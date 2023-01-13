إسرائيل مصممة على إطلاق مسبار جديد إلى القمر عام 2025

أفاد المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الإسرائيلية بأن مركبة "بيرشيت – 2" الفضائية ستطلق إلى القمر عام 2025.

وستخصص الحكومة الإسرائيلية 20 مليون شيكل (5.8 مليون دولار) لتمويل عملية تطوير مركبة الفضاء "بيريشيت 2" المخصصة لدراسة القمر. أعلنت ذلك الخميس 12 يناير الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الإسرائيلية (IKA) ،

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن "وزير المبتكرات والعلوم والتكنولوجيا، أوفير أكونيس، قرر تخصيص أموال قدرها 20 مليون شيكل لتحقيق مشروع إطلاق المركبة الفضائية الإسرائيلية "بيريشيت –" 2 إلى القمر.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير المذكور عقد الخميس 12 يناير لقاء بأحد رجال الأعمال المبادرين إلى تحقيق مشروع "بيرشيت – 2"، وهو مؤسس ومدير شركة SpaceIL، كافير ديماري، الذي قدم له خططه الخاصة بتطوير تلك المركبة الفضائية.

وقال الوزير:" أرى أن هذا المشروع عبارة عن بعثة قومية. وقد تسهم نتائجها في تطوير العلم والمبتكرات والتعليم في إسرائيل. وقد قررتُ تمويل هذا المشروع الفريد بالنسبة للمفخرة الإسرائيلية من موازنة وزارة المبتكرات والعلوم والتكنولوجيا لعام 2023".

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وأشارت وكالة الفضاء إلى أن مركبة " بيرشيت – 2" ستطلق عام 2025 إلى القمر وستتضمن مسباريْن سيهبطان على سطح القمر حيث سيجريان تجارب علمية وتقنية ومسبارا قمريا مداريا سيبقى في مدار القمر لمدة بضعة أعوام لجمع المعلومات العلمية.

يذكر أن كلفة المشروع تم تقييمها أولا بـ100 مليون دولار وتنوي وكالة الفضاء الإسرائيلية استقطاب جزء منها بفضل التعاون الدولي.

يذكر أن مسبار "بيرشيت" – 1" الإسرائيلي فشل في الهبوط على سطح القمر وتحطم في 11 أبريل عام 2019.

المصدر: تاس