فرصة كبيرة لرؤية مذنب أخضر يصل إلى أقرب نقطة من الشمس نهاية هذا الأسبوع!

يحظى مراقبو النجوم بفرصة رؤية مذنب أخضر لمرة واحدة في هذا الجيل في الأسابيع المقبلة.

تم اكتشاف المذنب الملون، المسمى C / 2022 E3 (ZTF)، في مارس من العام الماضي أثناء وجوده داخل مدار كوكب المشتري.

وستقترب كرة الجليد هذه من أقرب نقطة لها من الشمس في 12 يناير، وفقا لوكالة ناسا.

وبين نهاية هذا الشهر وبداية شهر فبراير، ستنطلق C / 2022 E3 (ZTF) بعد ذلك بالقرب من كوكبنا، لتضيء سماء الليل لأول مرة منذ 50.000 عام.

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وسيتمكن مراقبو النجوم من معرفة الفرق بين المذنب والنجوم المحيطة به حيث سيكون له أثر من الغبار يتبعه.

ويتكون هذا الغاز عندما يمر المذنب بالقرب من الشمس، ما يتسبب في تغيير حالة الجليد.

ومن المعروف أن المذنبات لا يمكن التنبؤ بها، ولكن سطوع C / 2022 E3 وفقا لاتجاهه الحالي يجب أن يسهل اكتشافه باستخدام منظار أو تلسكوب.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يقلق أولئك الذين ليس لديهم معدات متخصصة لأنه قد يكون مرئيا للعين المجردة إذا كانت السماء مظلمة بدرجة كافية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومع ذلك، فإن بيرس بولين، الذي اكتشف المذنب العام الماضي، "يأمل سرا أن يتفكك" لأن "هذا هو المكان الذي يكون فيه العلم أكثر إثارة للاهتمام".

إذا تمكنت العين المجردة من اكتشاف هذا المذنب المكتشف حديثا، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ أن حلق NEOWISE بالقرب من الأرض في عام 2020.

ولا يتوقع علماء الفلك أن يزور المذنب C / 2022 E3 الأرض مرة أخرى لمدة 50.000 عام أخرى على الأقل، بعد أن كان مرئيا آخر مرة خلال العصر الجليدي.

المصدر: ديلي ميل