فيديو مذهل من ناسا يختصر أكثر من 100 يوم من حياة الشمس بساعة واحدة!

أصدر مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا مقطع فيديو مدته ساعة يُظهر 133 يوما من حياة الشمس.

ويُظهر الفيديو سطح الشمس الفوضوي، حيث توجد حلقات كبيرة من قوس البلازما فوق النجم على طول خطوط المجال المغناطيسي. وفي بعض الأحيان، تعيد البلازما الحلقية الاتصال بالنجم، وفي أحيان أخرى يتم قذفها إلى الفضاء، ما يخلق طقسا فضائيا خطيرا. والصور مأخوذة من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO)، وهي مركبة فضائية أطلقت في عام 2010 كجزء من برنامج Living With a Star (LWS) التابع لناسا.

وقد استغرقت مهمتها الأساسية خمس سنوات، لكن ناسا تقول إن SDO يفترض أن يظل عاملا حتى عام 2030.

NASA/GSFC/SDO

تم التقاط الصور في الفيلم بفاصل 108 ثوان في الطول الموجي فوق البنفسجي المتطرف باستخدام تجربة التقلبات الشديدة للأشعة فوق البنفسجية (EVE) الخاصة بـ SDO. ويقع SDO في مدار متزامن مع الأرض على ارتفاع 22000 كيلومتر (13670 ميل) فوق الأرض، وتدور الشمس حول نفسها كل 27 يوما، ما يخلق رؤية دائمة التغير لسطح النجم.

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وأثناء المشاهدة، يقيس SDO باطن الشمس، والمجال المغناطيسي، والبلازما الساخنة في الهالة الشمسية. كما أنه يقيس الإشعاع الذي يخلق الأيونوسفير للأرض والكواكب الأخرى.

وكل يوم، تلتقط SDO ما يقرب من 70000 صورة يصل مجموعها إلى 1.5 تيرابايت من البيانات. وهذا قدر غير عادي من البيانات، وقد وصفته ورقة بحثية نُشرت عام 2017 في مجلة Nature جمعت كل تلك البيانات في مستودع واحد بأنها "واحدة من أغنى وأكبر مستودعات بيانات الصور الشمسية المتاحة للبشرية".

ويهتم معظم علم الفلك بالنجوم البعيدة في الأنظمة الشمسية الأخرى في جميع أنحاء مجرة درب التبانة. ومن السهل أن ننسى أننا نعيش بجوار نجم قوي يدمج الهيدروجين في الهيليوم قبل وقت طويل من ظهور أي حياة على الأرض وسيصمد أمام كل أشكال الحياة على الأرض.

وتوفر الشمس مصدرا ثابتا للطاقة التي يمكن الاعتماد عليها، ولكن لها أيضا جانبا مزعجا يكاد يكون خبيثا.

ويهدف برنامج LWS التابع لوكالة ناسا إلى فهم الشمس بشكل أفضل، وذلك جزئيا حتى نتمكن من فهم الطقس الفضائي القوي والتنبؤ به والذي يمكن أن يدمر الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والبنية التحتية الأخرى. ويلعب SDO دورا حيويا في هذا الجهد.

وجاء في ورقة تشرح المهمة أن "SDO سيحدد كيفية نشوء المجال المغناطيسي للشمس وتنظيمه وتحويله إلى أحداث شمسية عنيفة تسبب طقسا في الفضاء".

وكانت المركبة الفضائية ناجحة للغاية. في عام 2020، صنعت وكالة ناسا مقطع فيديو لمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء المرصد. وسلط الضوء على عشر ملاحظات واكتشافات مهمة. وشاهد SDO توهجات هائلة تنفجر، ووجد نوعا جديدا من الموجات، ورصد الكواكب أثناء عبورها أمام الشمس، وشاهد النجم يمزق مذنبا اقترب كثيرا منه.

وتعتبر الشمس كائنا مثيرا للاهتمام من الناحية العلمية، ولكنها أيضا مذهلة بصريا ويمكن للجميع الارتباط بها. ومع نمو اقتصاد الفضاء الناشئ في حضارتنا، سيكون لدينا المزيد من الأقمار الصناعية والبنية التحتية الأخرى - ربما على سطح القمر - لدراستها.

المصدر: ساينس ألرت