مشكلات الصين على كوكب المريخ

أفادت SpaceNews بأن المركبة المريخية الصينية Zhurong لم تستيقظ على ما يبدو من حالة السبات التي هي فيها منذ 18 مايو الماضي.

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وتشير SpaceNews، إلى أنه وفقا لصحيفة South China Morning Post، لم تتمكن المراكز الأرضية من الاتصال بالمركبة المريخية Zhurong، التي هي في حالة سبات منذ 18 مايو عام 2022 بسبب انخفاض درجات الحرارة على سطح الكوكب الأحمر. كما أن العواصف الرملية على الكوكب قد تسببت في عدم توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمركبة، ما يعيق الاتصال بها.

ويذكر، أنه كان من المقرر أن تعمل المركبة المريخية الصينية الجوالة مدة ثلاثة أشهر على سطح الكوكب، ولكنها لا تزال هناك منذ أكثر من سنة ولم تفعل.

ويبدو أن هناك مشكلة أيضا في المسبار Tianwen-1 الذي يدور في مدار حول المريخ، حيث لا يتمكن الخبراء من استلام المعلومات اللازمة منه. لذلك ليس مستبعدا أن تؤثر هذه المشكلات في مستقبل المهمة الصينية التي تتضمن جلب عينات من تربة المريخ إلى الأرض.

المصدر: لينتا. رو