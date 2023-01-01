أغرب الكواكب الخارجية المكتشفة في العام 2022

بعد 30 عاما من اكتشاف الكواكب خارج النظام الشمسي، وصل العدد المؤكد لهذه العوالم إلى 5000 في العام 2022.

وتشمل هذه الاكتشافات مجموعة متنوعة من الكواكب البعيدة، بينها أرض فائقة، وعملاق غازي مثل المشتري، وعملاق جليدي مثل نبتون، وغيرها.

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ورغم أن علماء الكواكب اكتشفوا الآلاف من هذه العوالم الفضائية الغريبة، إلا أن من المرجح أن يكون هناك أكثر من تريليون كوكب خارجي في مجرتنا درب التبانة وحدها.

وهنا، نقدم عددا من الاكتشافات الأخيرة للكواكب الخارجية التي تم الإعلان عنها في عام 2022.

كوكب يستضيف سحبا معدنية ويمطر أحجارا كريمة

وجد العلماء مؤخرا أن معادن وأحجارا كريمة محمولة جوا توجد على الأرجح على الجانب الأكثر برودة من WASP-121 b، وهو كوكب خارجي على بعد 855 سنة ضوئية من الأرض.

وهناك، يكون الجو باردا بدرجة كافية لتتكثف معها المعادن الموجودة في الغلاف الجوي المرتفع - مثل المغنيسيوم والحديد والفاناديوم والكروم والنيكل - في السحب.

Using @HUBBLE_space astronomers explored the alien weather of a hot exoplanet: WASP-121 b. Airborne metals and minerals evaporate on the hot dayside, while the cooler night side features metal clouds & rain made of liquid gems.



🔗 https://t.co/LHQis9wg3y



📷 @patricia_klein_pic.twitter.com/ljlyeKaIlL — HUBBLE (@HUBBLE_space) February 21, 2022

ووفقا لتوماس ميكال إيفانز، عالم الفلك في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك والمؤلف الرئيسي للبحث، فإن هذه السحب يمكن أن تشبه العواصف الترابية على الأرض. وقد تكون بعض السحب ملونة بالأزرق أو الأحمر، والبعض الآخر رماديا أو أخضر. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتكثف إلى قطرات، ما يعني في النهاية أن الأحجار الكريمة تتساقط من السماء.

كوكب غريب على شكل كرة ركبي

رغم أن معظم الكواكب كروي، إلا أن WASP-103b ليس كذلك.

1/ Not all planets are spheres!



Meet WASP-103b, a rugby ball-shaped #exoplanet 🏉



The deformation – caused by strong tidal forces between the planet and its host star – was spotted by #Cheops 👉https://t.co/2gJ7JB70JTpic.twitter.com/23cXlaMtyv — ESA CHEOPS – Characterising Exoplanet Satellite (@ESA_CHEOPS) January 11, 2022

فقد وجد تلسكوب Cheops الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أن WASP-103-b - وهو كوكب يبلغ حجمه ضعف حجم كوكب المشتري - ليس كذلك لأنه يدور حول نجمه في يوم واحد فقط. وهذا يسبب تشوها شديدا على الكوكب بفعل تأثير الجذب الذي يتعرض له بسبب نجمه.

و في النهاية، أدى هذا التجاذب إلى تشويه شكل الكوكب الكروي إلى شكل شبيه بكرة الرغبي.

اكتشاف نادر على "سوبر نبتون".

على بعد نحو 150 سنة ضوئية من الأرض، اكتشف علماء الفلك "سوبر نبتون" (أي كوكبا أكبر بقليل من نبتون) به بخار ماء في غلافه الجوي. وهذا أمر نادر.

Welcome to the club, TOI-674 b. 😎



A recent discovery places this exoplanet in an exclusive club – planets with water vapor in their atmospheres!



Learn more about this Hubble & Transiting Exoplanet Survey Satellite discovery: https://t.co/csYtfXTdIUpic.twitter.com/TLLgAUslOh — Hubble (@NASAHubble) January 13, 2022

وكتبت وكالة ناسا: "في 150 سنة ضوئية، يعد TOI-674 b قريبا من الناحية الفلكية، وهو أحد الأسباب التي تجعل العلماء يستطيعون استخلاص التركيب الكيميائي لغلافه الجوي. وما تزال هناك أسئلة كثيرة، مثل مقدار بخار الماء الذي يحمله غلافه الجوي، لكن مراقبة الغلاف الجوي لـ TOI-674 b أسهل بكثير من مراقبة الغلاف الجوي للعديد من الكواكب الخارجية، ما يجعله هدفا رئيسيا لتحقيق أعمق".

كوكب خارجي ما يزال يتشكل

اكتشف علماء الكواكب كوكبا خارجيا عملاقا ما يزال يتشكّل، ويسمى AB Aurigae b.

Welcome to protoplanet AB Aurigae b!



Hubble captured evidence of this “Jupiter-like” protoplanet forming at a whopping distance of 8.6 billion miles away from its host star. That’s over twice as far as Pluto is from our Sun!



Learn more: https://t.co/fOkLBKxxmgpic.twitter.com/PqEAHLV6WN — Hubble (@NASAHubble) April 4, 2022

وقام تلسكوب هابل الفضائي البالغ من العمر أكثر من 30 عاما بتصوير الكوكب، الذي يتطور في قرص غاز وغبار ما يزال شابا ومتقلبا، يُسمى قرص الكواكب الأولية.

ويبلغ عمر نجم النظام الشمسي الوليد مليوني سنة فقط. (الشمس، على سبيل المثال، عمرها أكثر من 4.5 مليار سنة).

والكوكب الجديد عملاق. ويعتقد العلماء أنه أكبر بتسعة أضعاف من كوكب المشتري. وهو يدور بعيدا عن نجمه، على بعد نحو 8.6 مليار ميل. وهذا يزيد عن ضعف المسافة التي يبعدها بلوتو عن الشمس.

وعلى عكس معظم الكواكب، التي يُعتقد أنها تشكلت عندما اصطدمت أجسام أصغر في قرص الكواكب ونمت لتصبح أجساما كوكبية كبيرة وساخنة، ربما يكون AB Aurigae b تشكل عندما تحطم قرصه المبرد إلى أجزاء كبيرة.

محيط هائل يرجح أنه يغطي هذا الكوكب الخارجي بالكامل

على بعد مائة سنة ضوئية في الكون، قد يتدفق محيط مترامي الأطراف فوق كوكب بعيد بالكامل.

The #NASAExoArchive added 17 planets this week, including TOI-1452 b, a super-Earth orbiting a red-dwarf star 100 light-years away that may be an oceanic planet. Check out its System Overview page! https://t.co/I8Rk8wNNqfpic.twitter.com/AVMMz0CMa2 — NExScI: Exoplanet Science Institute Caltech IPAC (@NExScI_IPAC) September 1, 2022

وفي أغسطس الماضي، أعلن علماء الفلك أن الكوكب الخارجي TOI-1452 b قريب من حجم الأرض ويقع في منطقة من نظامه الشمسي حيث يمكن أن توجد مياه سائلة، وكميات هائلة من الماء - أضعاف كمية المياه على الأرض - يمكن أن تكون مسؤولة عن الكثافة المنخفضة للكوكب (على عكس العالم الذي يعج بالصخور والمعادن).

وكشف العلماء أن من الممكن أن تشكل المحيطات نحو 30% من كتلة TOI-1452 b. وللمقارنة، على الأرض، يشكل الماء 1% فقط من كتلة الكوكب.

كوكب غريب يشبه المارشميلو

اكتشف العلماء TOI-3757 b، وهو كوكب غازي عملاق بكثافة "حلوى الخطمي" أو"المارشميلو"، يدور حول نجم قزم أحمر بارد يقع على بعد 580 سنة ضوئية من الأرض.

Ever heard of a gas giant exoplanet with the density of a MARSHMALLOW? Watch this episode of #Cosmoview to learn how astronomers spotted TOI-3757 b, the lowest-density planet around a red dwarf #star. (1/2) pic.twitter.com/zk90BWZMCt — NOIRLab (@NOIRLabAstro) October 21, 2022

ويدور الكوكب حول نوع شائع، وإن كان مثيرا للفضول من النجوم، يسمى "القزم الأحمر". وهذه النجوم أصغر بكثير وأقل سطوعاً من الشمس، لكنها متقلبة للغاية: فهي تطلق توهجات عنيفة يمكن أن تجعل الكواكب القريبة غير مضيافة.

اكتشاف غير مسبوق على كوكب يبعد 700 سنة ضوئية

عثر علماء الفلك على الكوكب الخارجي WASP-39 b، وهو عملاق غازي ساخن يدور عن قرب حول نجم على بعد 700 سنة ضوئية. وللمرة الأولى، اكتشفوا "قائمة كاملة" من الذرات والجزيئات في غيوم كوكب خارج المجموعة الشمسية، وبعضها يتفاعل.

The @NASAExoplanets data hint that WASP-39 b, aka "Bocaprins," a hot Saturn orbiting a star 700 light-years away, may have skies full of broken clouds. https://t.co/dJRONwyLnL — NASA (@NASA) November 22, 2022

وغالبا ما يؤجج ضوء النجم تفاعلات كيميائية على كوكب ما، وهي عملية يطلق عليها اسم "الكيمياء الضوئية". هذا ما يحدث على WASP-39 b.

وقالت ناتالي باتالها، عالمة الفلك بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، والتي ساهمت في البحث الجديد، في بيان: "يتم نحت الكواكب وتحويلها عن طريق الدوران داخل الحمام الإشعاعي للنجم المضيف. وعلى الأرض، تسمح هذه التحولات للحياة بأن تزدهر".

ويقترح المخزون الكيميائي لـ WASP-39 b تاريخا من التحطمات والاندماجات لأجسام أصغر تسمى الكواكب المصغرة (planetesimals) لإنشاء الكوكب.

دليل يثبت وجود "عوالم مائية" في الفضاء السحيق

اكتشف العلماء "عالمين مائيين"، في نفس النظام الشمسي، يعتقد أنهما يعجّان بالمياه. ويمكن أن يشكل الماء ما يصل إلى نصف كتلة هذه الكواكب.

Astronomers have long theorized that water worlds exist and @NASAHubble and Spitzer may have provided the best evidence yet. Kepler-138 d is bigger abound than Earth, but much less dense. Water, lots and lots of water, could explain why. pic.twitter.com/SwQYNbmkdp — NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) December 15, 2022

ويقع هذان العالمان المائيان، اللذان لا يشبهان أي كواكب شوهدت في نظامنا الشمسي، في نظام كوكبي يقع على بعد 218 سنة ضوئية من الأرض، في كوكبة القيثارة.

ويُطلق على الكوكبين اسما Kepler-138 c وKepler-138 d، نسبة إلى اسم تلسكوب "كبلر" (Kepler Space Telescope) التابع لناسا، والذي حدد الآلاف من الكواكب الخارجية وأحدث ثورة في فهمنا لما يكمن وراء نظامنا الشمسي، في الكون العميق.

المصدر: ماشابل