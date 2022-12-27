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الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

الفضاء

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد
forum.novosti-kosmonavtiki.ru
صورة أرشيفية
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أطلقت الصين الثلاثاء 27 ديسمبر إلى مدار الأرض القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد من طراز Gaofen-11.

أفادت بذلك الإدارة الصينية لعلم الجو والفضاء والتقنيات التي قالت إن القمر الصناعي أطلق الساعة 15.37 يوم 27 ديسمبر بالتوقيت المحلي (الساعة 10.37 بتوقيت موسكو) بواسطة صاروخ CZ-4B من مطار "تيوان" في شمال البلاد، وهو الصاروخ الـ457 من هذه الأسرة الصاروخية يُطلق إلى الفضاء.

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وحسب الإدارة الصينية المذكورة فإن القمر الصناعي Gaofen-11 سيستخدم  للمساهمة في تنفيذ أعمال مسح الأرض وتخطيط المدن والزراعة والإنذار بحلول الكوارث الطبيعية والتخفيف من عواقبها.

ويشار إلى أن Gaofen-11 يطلق للمرة الرابعة. وكانت الصين تطلق الأقمار الصناعية من هذا النوع خلال أعوام 2018، 2020، 2021.

يذكر أن الصين أطلقت عام 2021 نحو 55 قمرا صناعيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا وتقدمت على الولايات المتحدة في هذا المجال.

المصدر: تاس

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