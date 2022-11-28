الصين تعتزم إطلاق مستكشف جديد إلى الجانب المظلم للقمر بحلول عام 2025

تعتزم الإدارة الصينية الفضائية أن تطلق بحلول عام 2025 المستكشف "تشانغ إه-6" القمري من مطار "وانتشان" الفضائي في جزيرة هاينانغ.

أفادت بذلك صحيفة " هاينانغ جيباو" الصينية. وقد تلقت الصحيفة المعلومات المذكورة خلال مؤتمر عقدته السلطات الصينية الأسبوع الماضي في جزيرة هاينانغ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

وحسب الصحيفة فإن الإدارة الفضائية الصينية تخطط لإطلاق المستكشف "تشانغ إه-6" إلى الجانب المظلم للقمر لينقل من هناك عينات من الصخور القمرية.

وقالت الصحيفة إن المركز الهندسي للبرنامج القمري الصيني قد اختار أجهزة علمية سيتم تزويد الروفر بها. وبصورة خاصة من المقرر تزويده بمفاعل رادون وقمر صناعي نانوي من معيار CubeSat ومعالج الأيونات السالبة وغيرها من الأجهزة التي تم تصميمها بالتعاون مع بلدان أخرى.

وقال ناطق باسم المركز الهندسي:" نأمل بأن تسمح لنا تلك الأجهزة الأجنبية الصنع بتحقيق اكتشافات جديدة أثناء دراسة الجانب المظلم للقمر.

يذكر أن مطار "وانتشان" الفضائي في جزيرة هاينانغ، بصفته أحد المطارات الفضائية الصينية الأربعة، يعد موقعا وحيدا تسمح فيه الظروف التقنية أطول صاروخ صيني CZ-7A يبلغ طوله 60.7 متر.

المصدر: تاس