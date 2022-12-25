روسيا.. روبوت للعمل في الفضاء المكشوف

أعلنت شركة Android Technolog العلمية الإنتاجية، عن بدء عمليات صنع أجزاء الروبوت "Teledroid" بالحجم الطبيعي.

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ويشير مصدر في المكتب الإعلامي للشركة، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن خبراء الشركة انتهوا من تصميم الروبوت "Teledroid" وأجهزته.

ويقول: "تم في الوقت الحاضر، في إطار مشروع "Teledroid" ابتكار وتصميم الروبوت وجهاز رئيسي لاستنساخه، سيتم بواسطته التحكم بالروبوت".

ويضيف مصدر في الشركة المنتجة، تجري حاليا عملية أنتاج أجزاء نموذج الروبوت بالحجم الطبيعي. وهذه المرحلة من المقرر أن تنتهي في الربع الأخير من عام 2023 . وفي بداية عام 2024 سيخضع الروبوت لاختبارات شاملة، ومنحه شهادة تسمح باستخدامه في الفضاء.

المصدر: تاس