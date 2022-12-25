 
مباشر

روسيا.. روبوت للعمل في الفضاء المكشوف

الفضاء

روسيا.. روبوت للعمل في الفضاء المكشوف
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uezi

أعلنت شركة Android Technolog العلمية الإنتاجية، عن بدء عمليات صنع أجزاء الروبوت "Teledroid" بالحجم الطبيعي.

إقرأ المزيد
مصمم الروبوت
مصمم الروبوت "تيليدرويد" يكشف إمكانياته في الفضاء المكشوف



ويشير مصدر في المكتب الإعلامي للشركة، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن خبراء الشركة انتهوا من تصميم الروبوت "Teledroid" وأجهزته.

ويقول: "تم في الوقت الحاضر، في إطار مشروع "Teledroid" ابتكار وتصميم الروبوت وجهاز رئيسي لاستنساخه، سيتم بواسطته التحكم بالروبوت".

ويضيف مصدر في الشركة المنتجة، تجري حاليا عملية أنتاج أجزاء نموذج الروبوت بالحجم الطبيعي. وهذه المرحلة من المقرر أن تنتهي في الربع الأخير من عام 2023 . وفي بداية عام 2024 سيخضع الروبوت لاختبارات شاملة، ومنحه شهادة تسمح باستخدامه في الفضاء.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)