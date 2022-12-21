كويكب مهمة DART يطلق أكثر من مليون كغ من الصخور والغبار في الفضاء

عندما اصطدمت مهمة ناسا DART لاختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة بالكويكب ديمورفوس، أدى الاصطدام إلى تطاير أكثر من مليون كغ من الصخور والغبار إلى الفضاء.

وأنشأ الاصطدام المتعمد، خلال مهمة DART الملحمية، ذيلا ضخما مضيئا امتد آلاف الأميال خلف الكويكب الصغير ديمورفوس. وأثبت اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في 26 سبتمبر أن البشر يمكن أن يغيروا مسار كويكب خطير متجه إلى الأرض.

وتكشف أحدث البيانات أن الزخم الذي نشره اصطدام DART بديمورفوس كان أكبر بكثير مما كان متوقعا.

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وحسب فريق DART أن انتقال الزخم، عندما اصطدمت المركبة الفضائية بالكويكب، كان 3.6 مرة أكبر مما لو كان الكويكب امتص المركبة الفضائية ولم تنفجر أي مادة من السطح.

وقال العلماء إن الزخم الذي نشأ عندما انفجرت مادة سطح ديمورفوس في الفضاء ساهم في تحريك الكويكب أكثر مما فعلت المركبة الفضائية.

وكشف آندي تشينغ، رئيس فريق تحقيق DART، أن النتائج تعد "أخبارا جيدة" لأن التأثير الحركي على الهدف كان كافيا لتغيير مدار الكويكب.

وفي حالة هذه المهمة، تم تغيير مدار ديمورفوس بمقدار 33 دقيقة - وكان الهدف الأولي لناسا هو إحداث تغيير لمدة 10 دقائق على الأقل.

واصطدمت المركبة الفضائية DART بالكويكب بينما كانت تسافر بسرعة 14000 ميل في الساعة (22530 كيلومترا في الساعة).

واستخدم المسبار الفضائي التأثير الحركي، والذي يتضمن إرسال مركبة فضائية كبيرة عالية السرعة إلى مسار جسم قريب من الأرض.

وقبل الاصطدام، استغرق ديمورفوس 11 ساعة و55 دقيقة للدوران حول الكويكب الأم، ديديموس، والآن، يستغرق الأمر من ديمورفوس 11 ساعة و23 دقيقة للدوران حول ديديموس. وهي المرة الأولى التي غيرت فيها البشرية عن قصد حركة جسم سماوي في الفضاء.

What we learned from the #DART impact into the asteroid moon #Dimorphos in September was discussed Thursday at the #AGU presser https://t.co/AvwiM18Vbo and in https://t.co/T517orQoQi - the key result was a momentum enhancement factor of roughly 3.6 from 1000+ tons stuff ejected. — Daniel Fischer (@cosmos4u) December 16, 2022

وأوضح آندي ريفكين، الرئيس المشارك لفريق تحقيق DART في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL)، في بيان: "نعلم أن التجربة الأولية نجحت. والآن يمكننا البدء في تطبيق هذه المعرفة".

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وتعد دراسة الزخم الناتج عن التأثير الحركي، والمشتق جميعه من ديمورفوس، طريقة أساسية لاكتساب مزيد من الأفكار حول طبيعة سطحها.

وتُظهر الملاحظات قبل وبعد الاصطدام أن الجسمين الكونيين لهما تركيبة متشابهة ويتكونان من نفس المادة المرتبطة بالكوندريت العادي، وهو نفس النوع الأكثر شيوعا من النيازك التي تؤثر على الأرض.

واستفادت هذه القياسات أيضا من المقذوفات من ديمورفوس، والتي سيطرت على الضوء المنعكس من النظام في الأيام التي تلت الاصطدام.

ويُعد التنبؤ بنقل الزخم أمرا أساسيا للتخطيط المستقبلي لبعثات التأثير الحركي الأخرى لأن الخبراء يحتاجون إلى هذه البيانات لتطوير حجم المركبة المطلوبة لدفع الكويكب بعيدا عن مداره وتحديد الوقت الذي تستغرقه.

وقال تشينغ، الذي يعمل أيضا في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية: "نقل الزخم هو أحد أهم الأشياء التي يمكننا قياسها لأنها المعلومات التي نحتاجها لتطوير مهمة تصادم لتحويل كويكب مهدد. إن فهم كيف سيغير تأثير مركبة فضائية زخم الكويكب هو المفتاح لتصميم استراتيجية التخفيف لسيناريو الدفاع الكوكبي".

وكان ديديموس وديمورفوس يقتربان من أقرب نقطة لهما إلى الأرض منذ سنوات، حيث مرا على مسافة نحو 6.7 مليون ميل من كوكبنا، ما جعلهما هدفا مناسبا للمهمة.

وأكدت وكالة ناسا أن الكويكبات لا تشكل أي تهديد لكوكبنا، ولكن تم اختيارها لأنه يمكن ملاحظتها من التلسكوبات الأرضية هنا على الأرض.

المصدر: ديلي ميل