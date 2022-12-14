موقع مجاني يسمح لنا بمعرفة ما قد يحدث عند تحطم كويكب في أي مكان نختاره على كوكبنا

أنشأ مطوِّر خريطة تفاعلية تسمح لنا بمحاكاة اصطدام كويكب بأي مكان على الأرض، وتدميره لما حوله، من الحفرة التي ينشئها إلى اشتعال النيران فعدد السكان الذين سيتبخرون بسبب هذا التأثير.

فيمكن لمستخدمي موقع Asteroid Launcher المجاني، القائم على البيانات، تحديد حجم وسرعة ومسار الكويكب، ثم اختيار الموقع الذي يريدون أن يهبط فيه.

New page! Make your own asteroid and launch it at Earth to see the effects.



✨ https://t.co/qZjLSEhkQIpic.twitter.com/1ARBuK3C0E — Neal Agarwal (@nealagarwal) December 5, 2022

ويعمل Asteroid Launcher على تحديد مدى الكثافة السكانية في المنطقة وعدد الأشخاص الذين سيتم تبخيرهم في الحفرة، أو قتلهم بسبب كرة النار، وموجة صدمة ديسيبل، وهبوب الرياح القوية والزلزال الذي يخلقه الكويكب.

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لذلك، إذا أطلقت كويكبا يبلغ عرضه ميلا بسرعة 100 كم / ثانية بسرعة 245000 ميل في الساعة في وسط لندن، فستقوم بإنشاء:

- فوهة بركان عرضها 43 ميلا تبخر 8.9 مليون شخص على الفور

- وكرة نارية بعرض 90 ميلا تقتل 66 مليون شخص

- وموجة صدمية 247 ديسيبل تتسبب في تلف الرئة في مساحة 266 ميلا (و15.6 مليون حالة وفاة أخرى).

- ورياح تبلغ 11000 ميل في الساعة تقتل 47 مليون شخص آخر

- وزلزال تبلغ قوته 9.2 درجة يؤدي إلى مقتل 500 ألف شخص أو نحو ذلك

ولذلك، فإن معظم المملكة المتحدة، وأكثر من نصف فرنسا وجمهورية أيرلندا، وكل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وربع ألمانيا ستدمر.

وإذا كنت ترغب في محاولة تجاوز "النتيجة" البالغة 138 مليون حالة وفاة، فيمكنك اختبار المحاكاة عبر Asteroid Launcher في أماكن أخرى، وهي في الواقع أمر يمكن أن يتسبب في الإدمان إلى حد ما.

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وقد تم إنشاء موقع الويب بواسطة نيل أغاروال، وهو مطور لديه شغف بالبرمجة الإبداعية. واستغرق بناء المشروع نحو شهرين مع تخصيص الشهر الأول للبحث.

وقال أغاروال لموقع Motherboard: "أعتقد أن الأداة يمكن أن تساعد الأشخاص في اكتساب المزيد من التقدير لحاجتنا إلى تشتيت مسارات الكويكبات كما هو الحال في مهمة DART التابعة لناسا".

ويبدو أن هناك استخداما واسع النطاق لـ Asteroid Launcher عبر الإنترنت، حيث قال أغاروال عبر "تويتر" إنه يتم إطلاق أكثر من 25 كويكبا كل ثانية عبر التطبيق.

المصدر: مترو