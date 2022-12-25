روسيا ستراقب القطب الشمالي بـ4 أقمار صناعية

سيزداد عدد الأقمار الصناعية التي تدخل مجموعة الأقمار الصناعية القطبية " أركتيكا – إم" حتى 4 أقمار صناعية.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة "لافوتشكين" الفضائية الإنتاجية العلمية.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أقرت في خريف عام 2022 المشروع التقني الخاص بتحديث منظومة "أركتيكا–إم" وزيادة عدد أقمارها الصناعية حتى 4 أقمار.

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وأكد ناطق باسم شركة "لافوتشكين" أن منظومة كهذه ستسمح بزيادة كثرة التصوير الفضائي في منطقة القطب الشمالي وتقديم نشرات جوية أكثر تفضيلا ورفع سرعة اكتشاف الكوارث الطبيعية الخطيرة.

وتخطط "روس كوسموس" لأن تطلق العام المقبل القمر الصناعي الثاني التابع للمنظومة بعد أن تختتم الاختبارات الكهربائية لأجهزته.

يذكر أن قمرا صناعيا أول تابع لمجموعة الأقمار الصناعية القطبية تم إطلاقه في 28 يناير عام 2021 من مطار "بايكونور" الفضائي. بينما يجب أن تضم المنظومة قمريْن صناعييْن على الأقل لتضمن المراقبة الدائمة لسطح الأرض في منطقة القطب الشمالي وبحار المحيط المتجمد الشمالي، فضلا عن توفير الاتصال الفضائي الدائم.

مع ذلك فإن نائب رئيس قسم استشعار الأرض عن بعد في شركة الأنظمة الفضائية الروسية، يوري غكتين، كان قد أعلن في وقت سابق أن مجموعة الأقمار الصناعية القطبية الروسية يجب أن تضم في المستقبل 4 أقمار صناعية.

المصدر: تاس