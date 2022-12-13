روسيا تطلق أقوى محطة كهربائية عاملة بالريح في منطقة القطب الشمالي

أنجز في مقاطعة مورمانسك بمنطقة القطب الشمالي الروسية مشروع إنشاء أضخم المحطات الكهربائية العاملة بقوة الريح.

أفادت بذلك شركة " إينيل روسيا" على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى تشغيل المرحلة الأولى من المحطة التي تولد 170 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أما القدرة الإجمالية للمشروع فيفترض أن تصل 201 ميغاواط.

يذكر أن إنشاء المحطة بدأ في 19 سبتمبر عام 2019 بدعم من حكومة مقاطعة مورمانسك. ويتوقع أن يتم تشغيل مرحلتها الثانية في الربع الأول من عام 2023.

وستولّد محطة "كولسكايا" العاملة بقوة الريح 750 غيغاواط/ساعة كل عام، الأمر الذي سيسمح بالتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكمية 600.000 كل عام.

وقد تم تزويد مجموعة المراوح الهوائية بـ57 طربينا وذلك على مساحة 257 هكتارا.

وقال ناطق باسم شركة " إينيل روسيا" إن كل أجهزة المحطة تم تصميمها خصيصا للعمل في ظروف درجة الحرارة المنخفضة. كما تم تزويد كل المراوح بأنظمة تساعد على اكتشاف خطر التجلّد وتقوم بإيقاف عملها أوتوماتيكيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في وقت سابق أن منطقة القطب الشمالي الروسية ستشهد قريبا تحقيق مشاريع ضخمة لها علاقة بالطاقة.

المصدر: تاس