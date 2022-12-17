ما هو سبب ظهور تلف على الغشاء الخارجي لمركبة "سويوز" الروسية؟

قد يكون الغشاء الخارجي لمركبة "سويوز إم إس -22" المأهولة الروسية تعرض للتلف نتيجة تأثير خارجي

أعلن ذلك الخميس 15 ديسمبر، سيرغي كريكاليوف، المدير التنفيذي للبرامج الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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ولم يستبعد سيرغي كريكاليوف أن يكون وقوع نيزك فضائي متناهي الصغر في جهاز تبريد المركبة هو سبب التسريب. وقال إن عواقب ذلك قد تتجلى في تغير نظام الحرارة في قسم أجهزة المركبة.

وقال كريكاليوف، إن الأخصائيين في "روس كوسموس" يحللون الآن مدى تأثير التسرب على قسم الأجهزة والمركبة بشكل عام ويعالجون عملية التوازن الحراري.

وأضاف إنه ليست هناك أية تغيرات أخرى في مواصفات مركبة "سويوز" التقنية والمحطة الفضائية الدولية بأكملها. ورواد الفضاء غير مهددين وعملهم مستمر. أما الخبراء في "روس كوسموس" فيستمرون في متابعة حالة المركبة التقنية.

يذكر أنه تم الخميس 15 ديسمبر إلغاء خروج الرائديْن الروسييْن من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف ليسيطروا على عملية نقل جهاز التبريد إلى مختبر "ناؤوكا" الروسي. وذلك بعد تشغيل أجهزة التنبيه وتشخيص الحالة التقنية في مركبة "سويوز" المأهولة.

المصدر: تاس