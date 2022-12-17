 
مباشر

ما هو سبب ظهور تلف على الغشاء الخارجي لمركبة "سويوز" الروسية؟

الفضاء

ما هو سبب ظهور تلف على الغشاء الخارجي لمركبة
moskva.bezformata.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udp1

قد يكون الغشاء الخارجي لمركبة "سويوز إم إس -22" المأهولة الروسية تعرض للتلف نتيجة تأثير خارجي

أعلن ذلك الخميس 15 ديسمبر، سيرغي كريكاليوف، المدير التنفيذي للبرامج الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

إقرأ المزيد
إلغاء خروج الرائدين الروسييْن إلى الفضاء المكشوف لأسباب تقنية
إلغاء خروج الرائدين الروسييْن إلى الفضاء المكشوف لأسباب تقنية

ولم يستبعد سيرغي كريكاليوف أن يكون وقوع نيزك فضائي متناهي الصغر في جهاز تبريد المركبة هو سبب التسريب. وقال إن عواقب ذلك قد تتجلى في تغير نظام الحرارة في قسم أجهزة المركبة.

وقال كريكاليوف، إن الأخصائيين في "روس كوسموس" يحللون الآن مدى تأثير التسرب على قسم الأجهزة والمركبة بشكل عام ويعالجون عملية التوازن الحراري.

وأضاف إنه ليست هناك أية تغيرات أخرى في مواصفات مركبة "سويوز" التقنية والمحطة الفضائية الدولية بأكملها. ورواد الفضاء غير مهددين وعملهم مستمر. أما الخبراء في "روس كوسموس" فيستمرون في متابعة حالة المركبة التقنية.

يذكر أنه تم الخميس 15 ديسمبر إلغاء خروج الرائديْن الروسييْن من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف ليسيطروا على عملية نقل جهاز التبريد إلى مختبر "ناؤوكا" الروسي. وذلك بعد تشغيل أجهزة التنبيه وتشخيص الحالة التقنية في مركبة "سويوز" المأهولة.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!