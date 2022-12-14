حاكم دبي: "المستكشف راشد" يبعث أول رسالة

أعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تلقي مركز محمد بن راشد للفضاء، إشارة الاتصال الأولى من "المستكشف راشد" الذي انطلق نحو سطح القمر.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد بن راشد: "من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض..أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج".

وأضاف: "جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم ، وبدأ بدخول مدار القمر تمهيدا للهبوط خلال الأشهر القادمة بإذن الله".

من على بعد 440 ألف كيلومتر من سطح الأرض .. أرسل المستكشف راشد قبل قليل أول رسالة لمركز الفضاء بالخوانيج .. جميع أجهزة وأنظمة المستكشف تعمل بشكل سليم .. وبدأ بدخول مدار القمر تمهيداً للهبوط خلال الأشهر القادمة باذن الله .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2022

هذا وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تلقّي إشارة الاتصال الأولى من "المستكشف راشد"، الذي انطلق بنجاح من المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في 11 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المحطة الأرضية لـ"آي سبيس" في طوكيو، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وبدأ فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر تلقي البيانات في مركز التحكم بالمهمات الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، للتحقق من عمل المستكشف اليوم ، وتبع ذلك عملية فحص جميع الأنظمة للتأكد من صحة المستكشف راشد، والتي استغرقت نحو الساعتين، حيث تم تأكيد عمل المستكشف بفعالية تامة، واستعداده لبدء المرحلة الثانية وهي مرحلة الملاحة التي ستستمر لمدة 4 أشهر.

وفي 11 ديسمبر الجاري، تم إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد" نحو سطح القمر بنجاح، في رحلة تستغرق خمسة أشهر من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن الصاروخ "فالكون9" لشركة "سبيس إكس".

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن أن المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط ستأخذ بمجرد الإطلاق طريقا منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق، أي أنه سيتم في أبريل 2023.

المصدر: "وام" + RT