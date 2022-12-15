روسيا والإمارات تتعاونان في مجالات الفضاء

وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء على قانون لتصديق اتفاقية مع دولة الإمارات للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وكانت وثيقة الاتفاقية قد وقعت في دبي في 26 أكتوبر 2021، وبموجب بنوديها سيتم تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين، بما فيها تركيب محطات لمنظومة GLONASS الملاحية الروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار البرنامج الحكومي "الأنشطة الفضائية لروسيا".

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وكما ذكر في الوثائق الملحقة للاتفاقية فإنه "وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، سيباشر الطرفان أيضا في البدء بتنفيذ مشروع ثلاثي مشترك مع كازاخستان لتحديث مجمع إطلاق الصواريخ بقاعدة بايكونور الفضائية، وغيرها من مرافق البنية التحتية الموجودة في القاعدة المذكورة، والمخصصة لإطلاق صواريخ Soyuz-2 الفضائية الروسية".

وذكرت الوثائق أيضا أن "التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية سيساهم في مواجهة المنافسة الشرسة في سوق خدمات الفضاء العالمية، وسيقدم دعما للمؤسسات الوطنية الروسية العاملة في مجالات الصناعات الفضائية".

وستموّل النفقات المتعلقة بتنفيذ التزامات الجانبين بموجب الاتفاقية المذكورة من قبل مؤسسة "روس كوسموس" الروسية والوكالة الفضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار باستكمال الطرفين لكافة الإجراءات اللازمة.

المصدر: تاس