السعودية.. فلكية جدة ترصد تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة

شهدت سماء مكة المكرمة ليلة الثلاثاء تعامد (تسامت) القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة.

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وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر وصل لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة يوم الثلاثاء عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة، ومضاء بنسبة 98.3%، وعلى مسافة 396.535 كيلومتر.

وأشار إلى أن لحظة الاقتران ستكون بعنقود نجوم الثريا، ومحاطا بنجوم لامعة تشمل الدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومنكب الجوزاء و العيوق، وكذلك وجود المريخ الكوكب الأحمر في قمة لمعانه بالقرب من القمر على قبة السماء.

ولفت إلى أن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في الدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد، فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

وبين أنه وبعد وقت التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

المصدر: واس