رائدا الفضاء الأمريكيان يُنجزان مهام الخروج إلى الفضاء المكشوف

أنجز رائدا الفضاء الأمريكيان، جوش كسادا وفرانك روبيو، السبت 3 ديسمبر مهمة الخروج إلى الفضاء المكشوف من المحطة الفضائية الدولية.

وقد نفذا مهام تركيب البطاريات الشمسية الجديدة من طراز iROSA.

واستغرقت العملية 7 ساعات و5 دقائق وانتهت الساعة 22.21 يوم 3 ديسمبر بتوقيت موسكو. وكان العمل خارج المحطة مهمة ثانية لكلا الرائدين.

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وكان الرائدان الأمريكيان قد خرجا من المحطة الفضائية في 15 نوفمبر حين جهّزا مكانا لتركيب البطاريات الشمسية الجديدة، ويتوقع أن يواصلا العمل على تركيب بطاريات شمسية أخرى في 19 ديسمبر.

وأشارت "ناسا" إلى أن وزن البطارية الشمسية الجديدة بلغ 340 كلغ، ما سيسمح بزيادة قوة النظام الكهربائي في المحطة من 160 إلى 215 كيلوواط.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن 3 رواد أمريكيين و3 رواد روس ورائدا يابانيا.

المصدر: تاس