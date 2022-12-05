روسيا تنشر في إفريقيا تلسكوبات جديدة لرصد الحطام الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تنوي نشر تلسكوبات جديدة في دول إفريقية لرصد الحطام الفضائي في مدارات الأرض.

وجاء في منشور صادر عن معهد كلديش "Keldysh" التابع لروسكوسموس "عقد مؤخرا اجتماع ضم ممثلين عن السفارة النيجيرية في روسيا، وخبراء من روس كوسموس، وخبراء من وزارة التعليم والعلوم الروسية، وتقرر خلاله نشر تلسكوبات روسية جديدة في إفريقيا لرصد الحطام الفضائي".

وأضاف البيان "خلال الاجتماع اطلع الضيوف على نموذج لتلسكوب بفتحة صغيرة مخصص لرصد الحطام الفضائي، سينشر على الأراضي النيجيرية، وكجزء من مبادرة ISONscope التابعة للأمم المتحدة سيتم أيضا نشر تلسكوبين روسيين في إفريقيا لرصد الحطام الفضائي".

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وكانت شركة (NPK-SPP) الروسية قد وقعت العام الماضي عقدا مع وكالة الفضاء في جنوب إفريقيا بهدف تشغيل محطة رصد روسية للكشف وقياس معايير حركة الحطام الفضائي، وصممت هذه المحطة لتكون قادرة على رصد وتتبع المركبات الفضائية والنفايات الفضائية على ارتفاعات تتراوح ما بين 40 و120 ألف كلم عن سطح الأرض.

والمرصد الروسي في جنوب إفريقيا هو الثاني بين 4 مراصد إلكترونية بصرية متخصصة تم إنشاؤها لنظام الإنذار الآلي الروسي للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض.

المصدر: تاس