المطار الفضائي العائم قد يصبح ملكية للحكومة الروسية

تبحث مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية وشركة S7 الروسية الخاصة إمكانية تسليم الدولة مطار" المنصة البحرية" الفضائي العائم.

أعلن ذلك مدير عام شركة "أنظمة النقل الفضائية S7 " يفغيني سيلين، الخميس 1 ديسمبر في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى " الصُناع الروس" الدولي. وقال إن شركته تُجري بانتظام صيانة تقنية للمطار الفضائي. وقد أكّدت كل اللجان الحكومية التي قامت بزيارات تفقدية للمطار أن حالته التقنية جيدة.

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يذكر أن مطار "المنصة البحرية" الفضائي العائم يتكوّن من منصة Odyssey ( أوليس) العائمة لإطلاق الصواريخ الفضائية وسفينة القيادة. وكان المطار شغالا لغاية عام 2014 حيث تم إطلاق 32 صاروخا فضائيا من طراز "زينيت". واشترته عام 2016 مجموعة الشركات الروسية S7.

وانتقلت سفينة القيادة مع منصة الإطلاق في ربيع عام 2020 من الشاطئ الأمريكي إلى شرق روسيا حيث رست المنصة البحرية وسفينة القيادة في مرسى معمل "سلافيانسكي" لإصلاح السفن.

ويتوقع أن يحقّق مطار "Odyssey" الفضائي العائم وسفينة القيادة التابعة له بعد إنجاز إصلاحهما إطلاق صاروخي "سويوز – 5" و"سويوز – 6" الروسييْن الواعديْن اللذين يقوم مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية بتصنيعهما.

يُذكر أن منتدى " الصُناع الروس" الدولي عقد في 29 نوفمبر – 1 ديسمبر في بطرسبورغ حيث تم استعراض الدعم الحكومي للصناعات في ظروف مواجهة العقوبات الاقتصادية. ويشارك في المنتدى 10 دول، بما فيها ايران والهند وبيلاروس وغيرها من الدول.

المصدر: تاس