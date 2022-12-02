علماء من دونباس يشاركون في تحقيق البرامج الفضائية الروسية

سيشارك المجتمع العلمي في جامعة دونيتسك القومية بتحقيق بضعة برامج فضائية تابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية.

أفادت بذلك الأربعاء 30 نوفمبر رئيسة الجامعة سفيتلانا بيسبالوفا في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية.

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وقالت:" ستشارك جامعة دونيتسك وعلماؤنا في تحقيق بعض برامج "روس كوسموس". والمقصود بالأمر مشاريع التعليم وممارسة النشاط العلمي من قبل المؤسسة. وقد أعلنت "روس كوسموس" عن إشراك أدمغتنا وعلمائنا وطلاب الدراسات العليا في تحقيق الدراسات والبحوث العلمية".

ومضت قائلة: "اقترحت "روس كوسموس" إمكانيات تكنولوجية جديدة لدراسة القدرة الكامنة لمنطقة دونباس ومواردها الطبيعية والمائية وغاباتها وأراضيها، الأمر الذي سيؤثر على استخراج الثروات الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي. وسيقوم علماؤنا كذلك بتحليل نتائج هذا العمل وسيقدمون توقعات وتنبؤات".

وأشارت رئيسة الجامعة إلى أن هذا التعاون سيصبح من أهم آليات تكامل إنجازات العلم في جمهورية دونيتسك الشعبية مع مجال التكنولوجيات والتقنيات العالية في روسيا.

وتعود مبادرة التعاون بين "روس كوسموس" وعلماء جمهورية دونيتسك إلى دميتري روغوزين رئيس فريق المستشارين العسكريين ومدير مركز "ذئاب الملك" العلمي التقني.

يذكر أن وكالة "تاس" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العلماء في جامعة دونيتسك سيحققون استشعار أرض منطقة دونباس عن بعد من الفضاء بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس". وستسلم نتائج هذا العمل إلى جامعة دونيتسك لمعالجتها.

المصدر: تاس