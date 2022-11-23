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"ناسا" تلغي إطلاق شاحنة إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

freehelp24.ru
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية الثلاثاء 22 نوفمبر عن إلغاء إطلاق شاحنة Cargo Dragon 2 الفضائية التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية نظرا لرداءة الطقس.

وكان يفترض أن يطلق صاروخ "فالكون – 9" بالشاحنة الفضائية الساعة 15.54 يوم 22 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 23.54 بتوقيت موسكو) من رأس كانافيرال في فلوريدا. لكن إدارة  "ناسا" قررت إرجاء البعثة الفضائية إلى يوم آخر قبل إطلاق الصاروخ بدقيقتيْن. وقال ناطق باسم "ناسا" إنه كانت هناك مخاوف من احتمال إصابة المركبة أثناء إطلاقها بصاعقة.

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ويتوقع أن تطلق الشاحنة الفضائية في 26 أو 27 نوفمبر المقبل. ويفترض أن تنقل إلى المحطة الفضائية الدولية لوحتيْن من البطاريات الشمسية القوية iROSA ستحلان محل البطاريات الشمسية المنصوبة  في المحطة منذ عام 2000  ما يسمح بزيادة قوة نظام الطاقة في المحطة من 160 كيلوواط إلى 215 كيلوواط.

يذكر أن شاحنات Cygnus الفضائية التابعة لشركة Northrop Grumman الأمريكية هي التي تنقل أيضا الشحنات إلى المحطة، لكنها تحترق فيما بعد في الغلاف الجوي للأرض مع النفايات المأخوذة من المحطة. بينما شاحنة Cargo Dragon 2 هي مركبة فضائية عائدة تهبط على الأرض بعد انفصالها عن المحطة الفضائية.

المصدر: تاس

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