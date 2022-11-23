الصين تستعد لإطلاق مركبة مأهولة جديدة نحو محطتها المدارية

أعلنت إدارة برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية أنها تستعد لإرسال مركبة جديدة نحو المحطة المدارية الوطنية.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة "يستعد الخبراء الصينيون لعملية إطلاق المركبة المأهولة الجديدة Shenzhou-15 نحو المحطة المدارية الوطنية".

وأضاف البيان "المركبة مع صاروخ CZ-2F وضعا يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري على منصة الإطلاق في قاعدة جيوغوان الفضائية شمالي الصين، وجميع المعدات الموجودة في القاعدة تعمل بشكل جيّد".

وتبعا للبيان فإن مركبة Shenzhou-15 من المفترض أن تطلق نحو المحطة المدارية الوطنية الصينية قبل نهاية نوفمبر الجاري، وبعدها ستعود مركبة Shenzhou-14 نحو الأرض حاملة على متنها 3 رواد، لتعمل المحطة بعدها مع رائدين فقط لأول مرة منذ بدء تشغيلها.

إقرأ المزيد

وتدور المحطة المدارية الصينية حول الأرض حاليا على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي