رواد المحطة المدارية الصينية يخرجون بمهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح

أعلنت إدارة برنامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية أن الرواد المتواجدين في المحطة المدارية المدارية الوطنية خرجوا في مهمة جديدة إلى الفضاء المفتوح.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة "يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري نفذ رواد المحطة المدارية الصينية مهمة خروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح".

وأضاف البيان "تمام الساعة 11:16 بتوقيت بكين (5:15 بتوقيت موسكو) بدأت عملية خروج رائدين من رواد المحطة المدارية الوطنية إلى الفضاء المفتوح، وبدأت رائدة الفضاء ليو يانغ المتواجدة على متن المحطة بتقديم الدعم الفني للرائدين.. خلال هذه المهمة سيقوم الرائدان بتثبيت وتوصيل المعدات بين وحدات المحطة، وسيرفعون الكاميرا الخاصة بوحدة Wentian، من المفترض أن تستمر المهمة ست ساعات ونصف الساعة تقريبا".

وتتكون المحطة المدارية الصينية من وحدة Tianhe، ووحدتين لإجراء التجارب العلمية هما Wentian وMengtian، وتلتحم بها مركبة الشحن الفضائي Tianzhou-5 والمركبة الفضائية المأهولة Shenzhou-14.

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وكان طاقم مركبة Shenzhou-14 قد وصل إلى المحطة المدارية الصينية أوائل يونيو الفائت، ومن المفترض أن تستمر مهمته هناك حتى أواخر ديسمبر المقبل.

وأشارت الصين في وقت سابق إلى أن محطتها المدارية من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي