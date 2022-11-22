روسيا تطور تقنيات ومركبات فضائية جديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن تطويرها تقنيات ستساهم في تطوير عمل المركبات الفضائية.

وجاء في بيان صادرعن المؤسسة: "تعرّف رئيس مؤسسة روس كوسموس الحكومية الروسية، يوري بوريسوف، على التتصميم الوظيفي للمقياس الليزري الجديد الذي طوره خبراء من معهد الأبحاث العلمية للأجهزة الدقيقة التابع للمؤسسة".

وأضاف البيان "المقياس الليزري الجديد هو ماسح ضوئي سيساعد على التقاء الأجسام والمركبات الفضائية ببعضها في الفضاء.. ويتيح هذا الجهاز إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لأي قمر صناعي أو مركبة فضائية وتقييم إمكانية اقتراب المركبات الفضائية من هذه الأجسام، سيكون بالإمكان اعتماد هذه التقنية مستقبلا لحل مشكلات صيانة الأقمار الصناعية والمركبات في الفضاء، كما سيمكن استخدامه للتعرف على الحطام الفضائي".

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وبالإضافة إلى الجهاز المذكور تمكن الخبراء في "روس كوسموس" أيضا من تطوير رادار Kasatka-R الفضائي والذي سيوسع القدرات الحديثة لمراقبة سطح الأرض، فبمساعدة هذا الرادار تبعا لمطوريه ستكون أقمار Obzor-R الروسية قادرة على رصد سطح الأرض في كافة الظروف الجوية، والتعرّف بدقة على أجسام يبلغ طولها 0.5 م.

المصدر: فيستي