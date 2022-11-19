روسيا تطور سبائك ألومينيوم خاصة لصناعات الفضاء

أعلنت شركة "RUSAL" الروسية أنها تمكنت من إنتاج سبائك ألومينيوم بمواصفات خاصة لاستخدامها في صناعة المركبات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تمكنت RUSAL التي تعتبر واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومينيوم في العالم من تطوير سبائك خاصة من الألومينيوم لاستخدامها في صناعة مكونات مركبات الفضاء.. المواد التي تدخل في هذه السبائك تتمتع بمقاومة عالية للحرارة، فمعامل التمدد الحراري فيها أكبر بمرة ونصف تقريبا من معامل التمدد الحراري في سبائك الألومينيوم التقليدية، ويتوافق مع مؤشر تمدد الفولاذ وسبائك النيكل".

وأضاف البيان: "الخلائط الجديدة في هذه السبائك مناسبة لتطوير مكونات المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والإلكترونيات التي تعمل في ظروف قاسية من التقلب الشديد في درجات الحرارة".

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وأشار البيان إلى أن السبائك الجديدة ساهم بتطويرها خبراء من معهد المواد الخفيفة والتقنيات في روسيا، وصمموها لتكون قابلة للاستعمال مع الطابعات الثلاثية الأبعاد التي تستخدم في صناعة الأجسام المعدنية المعقدة التصميم .

وتجدر الإشارة إلى أن "RUSAL" الروسية تعتبر من أكبر الشركات في العالم لإنتاج الألومينيوم، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وكذلك إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

المصدر: فيستي