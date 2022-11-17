تقنيات الأقمار الصناعية الروسية ساهمت باكتشاف نيازك جديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التقنيات الموجودة في بعض الأقمار الصناعية الروسية ساهمت في اكتشاف وتوثيق نيازك جديدة في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تمكن علماء من جامعة موسكو الحكومية من رصد وتوثيق 13 نيزكا جديدا بفضل الكاشف المداري الذي تم تركيبه على قمر Lomonosov الصناعي الروسي".

وأضاف البيان "هذا الاكتشاف جاء نتيجة عمل مشترك ما بين علماء من جامعة موسكو الحكومية الروسية وعلماء مكسيكيين من جامعة بويبلو، إذ قام الخبراء بدراسة نتائج عمل قمر Lomonosov الذي تواجد في مدارات الأرض في الفترة ما بين 2016 و2017، والذي لم يتم الكشف عن نتائج الدراسات حوله سابقا".

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وأكدت "روس كوسموس" أنه "وبفضل الكاشف المداري الذي تم تركيبه على القمر الروسي المذكور تمكن العلماء أيضا من دراسة البنية الدقيقة لتوهج الأشعة ما فوق البنفسجية للنيازك، الأمر الذي ساهم في تطوير المشاريع العلمية التي تتعلق بالتلسكوبات المخصصة لدراسة الأشعة ما فوق البنفسجية في الفضاء".

ومن جهته قال سيرغي شاركين، الباحث في مختبر الأشعة الكونية العالية الطاقة في قسم علوم الفضاء في معهد الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية: "الحساسية العالية للتلسكوبات المدارية تحولها إلى مراصد جيوفيزيائية فلكية متعددة الوظائف، والأجهزة الشبيهة بالجهاز الذي ركّب في قمر Lomonosov تساعد في رصد ظاهرة الأمطار النيزكية ورصد الأحداث الفلكية المتعلقة بالنيازك والتي تظهر لأجزاء من الثانية".

المصدر: فيستي