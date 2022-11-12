روسيا تنوي إطلاق 130 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء عام 2025

تنوي روسيا أن تطلق عام 2025 إلى مدار الأرض 132 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء تنفيذا لمشروع "ماراثون IoT" الخاص بشكيل مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية.

صرح بذلك، يفغيني نيستيروف، مدير عام شركة "ريشيتنيكوف" للأقمار الصناعية المعلوماتية.

وأشار إلى أن فكرة تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية تقوم على تكنولوجيا تصميم قمر صناعي كجهاز تقني إلكتروني واحد.

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وسيتم تحقيق المشروع في مدار منخفض حول الأرض حيث ستنشر المنظومة المتعددة الأقمار الصناعية " ماراثون IoT " التي ستضم 250 قمرا صناعيا من طراز "ماراثون" مع شرط ألا يزيد وزن القمر الصناعي الواحد عن 50 كيلوغراما.

وسيصنع كل قمر صناعي انطلاقا من تكنولوجيا وحدة إلكترونية واحدة تركّب فيها أجهزة مختلفة.

وستنشر كل الأقمار الصناعية في 12 من الأسطح المدارية تتوزع على ارتفاع 750 كيلومترا.

المصدر: تاس