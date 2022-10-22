روسيا تطور أقمارا خاصة لمراقبة الجليد في القطب الشمالي

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف، أن الخبراء الروس يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لمراقبة الجليد على طول طريق الملاحة الجديد عبر الدائرة القطبية الشمالية.

وفي مقابلة مع الصحافة مؤخرا قال بوريسوف: "بالنسبة لمؤسسة روس كوسموس يعد توفير أنواع مختلفة من الخدمات الفضائية عبر الأقمار الصناعية أمرا واسع النطاق للغاية، نحن نتحدث عن الخدمات الملاحية العالية الدقة لتتبع السفن، وخدمات معرفة حالة الجليد، وخدمات معرفة ومراقبة الطقس، وكذلك خدمات الاتصالات المختلفة ونقل البيانات.. تتضمن خطتنا تشكيل مجموعات مختلفة من الأقمار الصناعية لتقدم هذه الأقمار خدمات متكاملة في مناطق طريق بحر الشمال، اليوم لا نملك على سبيل المثال أقمارا عاملة لتوفر بيانات عن حالة الجليد في تلك المناطق، وأتوقع ظهور هذه الأقمار في أبريل عام 2023".

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وأضاف "بالنسبة لروس كوسموس يعد تأمين طريق البحر الشمال والمنطقة القطبية الشمالية مشروعا ذا أولوية، تم التخطيط للجدول الزمني لتطوير وإطلاق مجموعات الأقمار الصناعية المخصصة لهذا الغرض، وتم تحديد المسؤوليات، وتأمين التمويل بالكامل، والآن كل ما تبقى هو رصد التقدم المحرز في العمل وتزويد عملائنا بجميع الخدمات في الوقت المحدد".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Sputniks الروسية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تعمل على مشروع تطوير أقمار صناعية نانوية لمراقبة ذوبان الجليد في مناطق القطب الشمالي، وأن هذه الأقمار قد تستخدم أيضا لتوفير خدمات الاتصالات وخدمات إنترنت الأشياء.

المصدر: فيستي