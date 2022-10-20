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روسيا تطلق صاروخا فضائيا يعمل بوقود صديق للبيئة قريبا

الفضاء

روسيا تطلق صاروخا فضائيا يعمل بوقود صديق للبيئة قريبا
Sputnik maxim blinov
صورة أرشيفية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ستطلق قريبا صاروخا فضائيا يعمل بالوقود الصديق للبيئة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "خلال زيارة أجراها لشركة Avtomatika الروسية، قام رئيس مؤسسة روس كوسموس، يوري بوريسوف بتفقد جاهزية نظام التحكم في صاروخ Soyuz-2.1b الذي يعمل بوقود النفثيل الصديق للبيئة، هذا الصاروخ من المفترض أن يطلق إلى مدارات حول الأرض في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري".

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وأضاف البيان "خلال زيارته للشركة قام بوريسوف بتفقد ورش الإنتاج فيها حيث تنتج المعدات الإلكترونية المخصصة لعائلة صواريخ Soyuz-2، وأطلعه المدير العام للشركة أندريه ميسيورا على عمليات الإنتاج وأشار له إلى أن إطلاق صاروخ Soyuz-2.1b الجديد من المفترض أن يتم في 23 أكتوبر".

ومن جهته قال ميسيورا: "إن المهندسين والخبراء في شركة Avtomatika قاموا بإدخال جميع التعديلات اللازمة على الصاروخ الجديد، وأجروا كل الاختبارات المطلوبة، وأكدوا أن الصاروخ سيعمل بدقة وموثوقية وهو مؤهل للانطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

المصدر: فيستي

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