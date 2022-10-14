روسيا تطلق عدة أقمار صناعية أجنبية العام القادم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لإطلاق أقمار صناعية تابعة لعدة دول العام القادم.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، يوري بوريسوف في مقابلة مع الصحافة مؤخرا: "نخطط لتنفيذ عدة عمليات إطلاق لأقمار صناعية تابعة للدول الصديقة العام القادم، وباستخدام صواريخ روسية الصنع".

وأضاف "لدينا طلبات عدة من الدول الصديقة بهذا الشأن، لكن لا نستطيع الكشف عنها الآن فهذا سرّ تجاري.. آمل أن تنفذ عمليات إطلاق الأقمار في إطار هذه الطلبات العام القادم".

وحول المرصد الذي أنشأته روسيا في جنوب إفريقيا لمراقبة الحطام الفضائي قال بوريسوف: "لقد انتهينا من عمليات التشغيل التجريبي لهذا المرصد، وتم إجراء جلسات مراقبة تجريبية، ونستعد للافتتاح الرسمي له قريبا".

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وكانت شركة (NPK-SPP) الروسية قد وقعت العام الماضي عقدا مع وكالة الفضاء في جنوب إفريقيا بهدف تشغيل محطة رصد روسية للكشف وقياس معايير حركة الحطام الفضائي، وصممت هذه المحطة لتكون قادرة على رصد وتتبع المركبات الفضائية والنفايات الفضائية على ارتفاعات تتراوح ما بين 40 و120 ألف كلم عن سطح الأرض.

والمرصد الروسي في جنوب إفريقيا هو الثاني بين 4 مراصد إلكترونية بصرية متخصصة تم إنشاؤها لنظام الإنذار الآلي الروسي للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض.

المصدر: فيستي