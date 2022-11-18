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إطلاق أول صاروخ فضائي تنتجه شركة هندية خاصة (فيديو)

الفضاء

إطلاق أول صاروخ فضائي تنتجه شركة هندية خاصة (فيديو)
youtube/ Doordarshan National
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أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية عن نجاح إطلاق أول صاروخ فضائي خفيف تنتجه شركة خاصة في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "جرت بنجاح عملية إطلاق Vikram-S، أول صاروخ فضائي تنتجه شركة من القطاع الخاص في الهند، هذا الصاروخ الذي حمل اسم مؤسس برنامج الفضاء الهندي أطلق من مطار سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش".

وأشار البيان إلى أن صاروخ Vikram-S جرى تطويره بواسطة شركة Skyroot Aerospace، وهي شركة هندية خاصة مقرها مدينة حيدر أباد، أسست من قبل مهندسين وعلماء سابقين في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وأن العمل على تطوير هذا الصاروخ استغرق أكثر من عامين.

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وأشارت وسائل إعلام هندية إلى "أن إطلاق الصاروخ المذكور سيكون بداية لدخول القطاع الخاص الهندي في مجالات الفضاء في البلاد".

المصدر: تاس

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