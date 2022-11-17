الصين تستكمل تجميع أكبر تلكسوب أرضي لمراقبة الشمس

أعلنت وكالة شينخوا أن الصين استكملت تجميع أكبر تلسكوب أرضي تم تصميمه لمراقبة الشمس وتأثيرها على الأرض.

وجاء في من منشور على الوكالة "أكمل العلماء الصينيون تجميع أكبر تلسكوب أرضي مخصص لمراقبة الشمس، وجرى تركيب آخر هوائي تابع لهذا التلسكوب.. تلسكوب داوتشنغ الراديوي الذي طوّر في إطار مشروع Meridian من المفترض أن يبدأ عمله عام 2023، وستراقب هوائياته التوهجات الشمسية لدراسة تأثيرها على الأرض".

ومن جهته قال مصمم التلسكوب: " لا يمكن التنبؤ بدقة بتوقيت واتجاه انبعاثات الجسيمات من التوهجات الشمسية، هذه الجسيمات العالية الطاقة يمكن أن تزيد نسبة الخطأ في عمل نظام Beidou الملاحي الصيني الذي يعتمد على الأقمار الصناعية، بل ويمكن أن تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي أحيانا، لذا وفي إطار مشروع Meridian الذي أطلقته الصين عام 2008 يقوم العلماء بإنشاء شبكة أرضية من الهوائيات لرصد الوضع في الفضاء الخارجي القريب.. وإن تتبع الإشعاع الكهرومغناطيسي يجعل من الممكن اكتشاف التوهجات الشمسية في مرحلة مبكرة والتنبؤ بتأثيرها على كوكبنا".

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ويتكون التلسكوب الأرضي المذكور من 313 هوائيا موزعة في دائرة قطرها أكثر من 1000 م، إضافة إلى برج يقع في مركز الدائرة ارتفاعه 100 م تقريبا، وتتوزع هذه الهوائيات على تلة ترتفع 4 كيلومترات عن سطح البحر تقريبا، وتقع جنوب غرب الصين.

المصدر: فيستي