شاحنة فضائية صينية تسجل رقما قياسيا من حيث الوقت اللازم للوصول إلى المحطة الفضائية

حقّقت شاحنة " تيانجو – 5" الفضائية الصينية أسرع التحام عالمياً بالمحطة الفضائية.

وذلك بعد أن أطلقت من مطار" وينتشان" الفضائي في جزيرة هاينانغ السبت 12 نوفمبر والتحمت بعد ساعتين أوتوماتيكيا بالمحطة الفضائية المدارية الصينية.

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أفادت بذلك إدارة برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة. وحسب الإدارة فإن شاحنة "تيانجو – 5" الفضائية حطّمت الرقم القياسي العالمي عندما التحمت الساعة 12.10 بتوقيت بكين ( الساعة 07.10 بتوقيت موسكو) بالمحطة الفضائية الصينية، أي بعد ساعتين تقريبا من إطلاقها من مطار " وينتشان" الفضائي. وبالتالي تحققت عملية الالتحام بالمحطة الفضائية أسرع بمقدار 3 أضعاف مقارنة بشاحنة "تيانجو – 4" التي انطلقت إلى المحطة الصينية في مايو الماضي والتحمت بها بعد 7 ساعات من إطلاقها.

ووصفت الإدارة الصينية هذا الرقم القياسي بأنه اختراق تكنولوجي سيسمح للصين بتوفير إمكانية إمداد المحطة في الظروف الطارئة.

يذكر أن الشاحنة الفضائية "تيانجو – 5" أوصلت المواد الغذائية والأجهزة والمتع الشخصية لأفراد طاقم مركبة "شانجو – 15" الفضائية المأهولة التي يتوقع أن تصل المحطة الفضائية الصينية في نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلّق في مدار حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر ويتوقع أن تخدم لمدة 10 أعوام. وهي تزن 66 طنا وتتكون من 3 وحدات فضائية.

المصدر: تاس