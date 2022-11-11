شاحنة فضائية تنفصل عن المحطة الفضائية الصينية

انفصلت شاحنة " تيانجو – 4" الفضائية الأربعاء 9 نوفمبر عن محطة "تيانغون" الفضائية الصينية بعد تنفيذها كل المهام الموكلة إليها.

أفادت بذلك إدارة الرحلات الفضائية المأهولة الصينية في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيتشات"، وقالت إن الشاحنة لا تزال بحالة جيدة وتستعد للعودة إلى غلاف الأرض الجوي.

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يذكر أن شاحنة " تيانجو – 4" تم إطلاقها في 10 مايو الماضي من مطار "وينجان" الفضائي الصيني بجزيرة هاينان لتنقل إلى المحطة الفضائية الصينية 6 أطنان من الحمولة. وستحل محلها قريبا شاحنة " تيانجو –5 " التي قد وصلت إلى المطار الفضائي.

جدير بالذكر أن الصين أطلقت في 31 أكتوبر الماضي مختبرا فضائيا ثانيا التحم بالمحطة الفضائية وأكمل بذلك عملية تجميعها في مدار حول الأرض. وصارت المحطة الآن تتكون من الوحدة الأساسية والمختبريْن والمركبة المأهولة "شانجو - 14" التي سيعود بها أفراد طاقم المحطة إلى الأرض بعد وصول أفراد الطاقم الجديد.

المصدر: تاس