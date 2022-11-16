ناسا أطلقت بنجاح صاروخها القمري Artemis 1!

بعد محاولتين فاشلتين، أطلقت ناسا بنجاح صاروخها الضخم المتجه إلى القمر، والذي سيسافر إلى ما وراء الجانب البعيد من القمر ويعود.

وتعد مهمة Artemis 1 الخطوة الأولى في خطة ناسا للعودة إلى القمر لأول مرة منذ 50 عاما، والسفر في النهاية إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي.

وأطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. وبحلول الساعة 0657 بالتوقيت العالمي المنسق، أعلنت ناسا أن صاروخ SLS وصل إلى قطع المحرك الرئيسي في الجدول الزمني للمهمة. وتم إيقاف تشغيل محركات RS-25 وانفصلت المرحلة الأساسية.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

وتتمثل الخطوة التالية في نشر المصفوفات الشمسية بحيث يمكن تشغيل الصاروخ بواسطة الشمس.

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وتأتي الرحلة التجريبية غير مأهولة وستقطع مسافة 64 ألف كيلومتر (40 ألف ميل) خلف الجانب البعيد من القمر. وهذه الأولى في سلسلة من المهام المعقدة بشكل متزايد والمصممة لإعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ ديسمبر 1972.

ويعد نظام الإطلاق الفضائي الجديد الذي يتم استخدامه أقوى صاروخ أطلقته ناسا على الإطلاق، ولن يسافر إلى القمر فحسب - أبعد من أي مركبة فضائية صُممت للبشر على الإطلاق - ولكن أيضا سينشر بعض الأقمار الصناعية الصغيرة.

وعلى متن Orion Crew Capsule سيكون هناك مزيج غريب بعض الشيء من العارضات والتحف والتذكارات ومؤشرات انعدام الجاذبية. والهدف هو التدرب على تشغيل المركبة الفضائية واختبار ظروف الطاقم للتأكد من أن المركبة الفضائية آمنة للطاقم المستقبلي.

وفي عام 2024، تخطط ناسا لإطلاق Artemis 2، وهي أول مهمة مأهولة من Artemis إلى الفضاء باستخدام نسخة أكثر قوة من صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (بافتراض أن بدلات الفضاء جاهزة).

ومن المقرر إقامة Artemis 3 في عام 2025، وستهدف إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وفي عام 2027، ستنقل مهمة Artemis 4 رواد الفضاء إلى محطة قمرية صغيرة تسمى Gateway.

المصدر: ساينس ألرت