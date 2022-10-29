صورة جديدة تكشف عن بعض أسرار حلقات زحل المميزة

ابتكر علماء من مؤسسة البحث الجنوبية الغربية (SwRI) صورة مركّبة جديدة للكوكب السادس بعدا عن الشمس، تضم 41 ملاحظة من قبل بعثة كاسيني المتقاعدة، التابعة لوكالة ناسا.

ويخطط الفريق لاستخدام الصورة لدراسة حلقات زحل، التي ما تزال أصولها غامضة.

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وتعد كاسيني أول مركبة فضائية تدخل الغلاف الجوي لزحل، حيث انتهت المهمة في 15 سبتمبر 2017 عندما دخلت في الغلاف الجوي العلوي للكوكب واحترقت. لكن العلماء ما زالوا يدرسون بياناتها لمعرفة المزيد عن الكوكب الغازي العملاق الحلقي.

وعلى الرغم من 13 عاما من الملاحظات التفصيلية لكاسيني حول نظام زحل، ما يزال علماء الفلك يعرفون القليل جدا عن أصول الحلقات المميزة للكوكب.

وقالت الباحثة في SwRI، ستيفاني جارماك في بيان: "تشير الأدلة إلى أن الحلقات صغيرة نسبيا وربما تكونت من تدمير قمر جليدي أو مذنب. ومع ذلك، لدعم أي نظرية أصل واحدة، نحتاج إلى معلومات جيدة عن حجم الجسيمات التي تتكون منها الحلقات".

وتم التقاط جميع الصور البالغ عددها 41 أثناء الاحتجاب الشمسي، والتي تحدث عندما يعبر كوكب بين راصد، وهو كاسيني في هذه الحالة، والشمس.

SwRI in the news: Long-gone moon could explain birth of Saturn’s ringshttps://t.co/NnDsNFAxgB — Southwest Research Institute (@SwRI) October 24, 2022

THROWING SHADE



NASA shares a photo of Saturn's shadow casts on its rings during NASA's Cassini spacecraft visit in 2015. pic.twitter.com/3QSZ1UqbZM — Philstar.com (@PhilstarNews) October 23, 2022

وباستخدام مطياف التصوير فوق البنفسجي (UVIS)، التقط مسبار كاسيني العديد من الصور ذات الإضاءة الخلفية العالية التفاصيل للحلقات.

ونظرا لأن الجسيمات الدقيقة، التي تتكون منها الحلقات، تحجب ضوء الشمس، يمكن للعلماء قياس ما يسمى بـ"عمقها البصري".

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والعمق البصري هو مقياس لكيفية امتصاص المادة للضوء، ويمكن للعلماء استخدامه لتحديد حجم الجزيئات وتكوينها.

وقالت جارماك: "بالنظر إلى الطول الموجي للضوء القادم من الشمس، أعطتنا هذه الملاحظات نظرة ثاقبة على أصغر أحجام الجسيمات مع حلقات زحل. ويمكن لمطياف التصوير فوق البنفسجي اكتشاف جزيئات الغبار على مستوى الميكرون، ما يساعدنا على فهم أصل ونشاط الاصطدام وتدمير جسيمات الحلقة داخل النظام".

ولا يمكن لأي معلومات تم الحصول عليها من الصورة المركبة لكوكب زحل أن تساعد فقط في حل لغز أصل حلقاته، ولكن أيضا تعلم الباحثين المزيد عن الخصائص الفيزيائية لنظامنا الشمسي.

وأوضحت جارماك: "يُعتقد أن هذه الجسيمات ناتجة عن اصطدام الأجسام وتشكيلها في قرص وتكوين جزيئات أكبر. إن فهم كيفية تشكلها، يمكن أن تساعدنا أنظمة الحلقة على فهم كيفية تشكل الكواكب أيضا".

المصدر: سبيس