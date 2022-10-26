شاهد ظل القمر "يزحف" بشكل مخيف عبر الأرض في الكسوف الشمسي الأخير لعام 2022

ألقى القمر بظله على الأرض في لقطات رصدتها أقمار صناعية تديرها المنظمة الأوروبية لاستغلال أقمار الأرصاد الجوية (Eumetsat) خلال كسوف الشمس الجزئي في 25 أكتوبر.

ووفرت أقمار الأرصاد الجوية، التي تعمل في مدار ثابت بالنسبة للأرض والمكلّفة بتوفير بيانات الطقس للمساعدة في التنبؤ والتنبؤات طويلة الأجل بتغير المناخ، ما لا يقل عن ثلاث مشاهد تخطف الأنفاس للظل المنعكس على الأرض.

The last partial #SolarEclipse of 2022 was caught by our European partner's satellite, #Meteosat11, this morning! In this #GeoColor imagery, you can see the moon's shadow travel over the North Atlantic and Europe, before ending over Asia at 9:01 am EDT. pic.twitter.com/1abVXEYBH0 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 25, 2022

وغرّد سايمون براود، وهو عالم بارز في المركز الوطني للمملكة المتحدة لمراقبة الأرض، وفي RAL Space (جزء من مختبر Rutherford Appleton)، عبر "تويتر": "انظر بالقرب من الجزء العلوي من الفيديو، خاصة على الجانب الأيمن: هل يمكنك رؤية المنطقة المظلمة المتحركة؟ هذا هو الظل".

Were you clouded out during #SolarEclipse? You weren't alone. Here's what you looked like from @eumetsat Meteosat. The Moon's shadow can be seen sweeping across the top of the image. Condolences to Spain, Germany, Scandinavia, Central Europe and of course the Gaels! 😬 pic.twitter.com/mMNMGtF0mT — Tom Curse FRAS 🎃 (@tomkerss) October 25, 2022

وفي وقت لاحق من يوم 25 أكتوبر، قدم براود المزيد من اللقطات من Meteosat-9، أحد الأقمار الصناعية الثلاثة العاملة (جنبا إلى جنب مع Meteosats-10 وMeteosat-11).

وكتب براود: "يمكنك رؤية ظل القمر يتحرك من اليسار إلى اليمين، ثم يندمج في النهاية مع ظلام الغروب".

The shadow of the Moon passing over the Earth during today's #Eclipse, as seen by @eumetsat's #Meteosat.



Look near the top of the video, especially on the right hand side: Can you see the moving dark area? That's the shadow! pic.twitter.com/iqesMAdtXL — Simon Proud (@simon_sat) October 25, 2022

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وشاركت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) المزيد من اللقطات من القمر الصناعي Meteosat-11، مشيرة إلى أنه قمر صناعي شريك لأسطول الوكالة الخاص بمراقبي الأرصاد الجوية.

وأضافت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: "في صور #GeoColor هذه، يمكنك رؤية ظل القمر يسافر فوق شمال المحيط الأطلسي وأوروبا، قبل أن ينتهي فوق آسيا".

وفي حين أن هذا كان آخر كسوف للشمس في عام 2022، ما يزال هناك المزيد من الظواهر الفلكية الفريدة في العام الجاري، حيث يمكنك مشاهدة خسوف القمر الأخير لهذا العام في 8 نوفمبر 2022.

المصدر: سبيس