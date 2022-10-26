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شاهد ظل القمر "يزحف" بشكل مخيف عبر الأرض في الكسوف الشمسي الأخير لعام 2022

الفضاء

شاهد ظل القمر
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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ألقى القمر بظله على الأرض في لقطات رصدتها أقمار صناعية تديرها المنظمة الأوروبية لاستغلال أقمار الأرصاد الجوية (Eumetsat) خلال كسوف الشمس الجزئي في 25 أكتوبر.

ووفرت أقمار الأرصاد الجوية، التي تعمل في مدار ثابت بالنسبة للأرض والمكلّفة بتوفير بيانات الطقس للمساعدة في التنبؤ والتنبؤات طويلة الأجل بتغير المناخ، ما لا يقل عن ثلاث مشاهد تخطف الأنفاس للظل المنعكس على الأرض.

وغرّد سايمون براود، وهو عالم بارز في المركز الوطني للمملكة المتحدة لمراقبة الأرض، وفي RAL Space (جزء من مختبر Rutherford Appleton)، عبر "تويتر": "انظر بالقرب من الجزء العلوي من الفيديو، خاصة على الجانب الأيمن: هل يمكنك رؤية المنطقة المظلمة المتحركة؟ هذا هو الظل".

وفي وقت لاحق من يوم 25 أكتوبر، قدم براود المزيد من اللقطات من Meteosat-9، أحد الأقمار الصناعية الثلاثة العاملة (جنبا إلى جنب مع Meteosats-10 وMeteosat-11).

وكتب براود: "يمكنك رؤية ظل القمر يتحرك من اليسار إلى اليمين، ثم يندمج في النهاية مع ظلام الغروب".

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وشاركت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) المزيد من اللقطات من القمر الصناعي Meteosat-11، مشيرة إلى أنه قمر صناعي شريك لأسطول الوكالة الخاص بمراقبي الأرصاد الجوية.

وأضافت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: "في صور #GeoColor هذه، يمكنك رؤية ظل القمر يسافر فوق شمال المحيط الأطلسي وأوروبا، قبل أن ينتهي فوق آسيا".

وفي حين أن هذا كان آخر كسوف للشمس في عام 2022، ما يزال هناك المزيد من الظواهر الفلكية الفريدة في العام الجاري، حيث يمكنك مشاهدة خسوف القمر الأخير لهذا العام في 8 نوفمبر 2022.

المصدر: سبيس

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