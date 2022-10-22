روسيا.. إطلاق قمرين عسكريين لصالح وزارة الدفاع

أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ Soyuz-2.1v حاملا قمرين صناعيين من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري شمال غربي روسيا.

وورد في بيان عن وزارة الدفاع الروسية: "انطلق صاروخ Soyuz-2.1v من مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة أرخانغيلسك في الـ21 من أكتوبر، حاملا قمرين صناعيين لأغراض عسكرية باسم "كوسموس 2561" و"كوسموس 2562".

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مؤخرا أنها حطمت رقما قياسيا جديدا في الإطلاقات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عنها، أنها نفذت 91 عملية إطلاق ناجحة خلال أربع سنوات، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا.

المصدر: نوفوستي