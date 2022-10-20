ناسا تكشف النقاب عن لقطة زمنية ملحمية تغطي 12 عاما كامل السماء!

تواصل ناسا التفوق على نفسها بالصور المهيبة للفضاء التي تستمر في إطلاقها - ولكن حتى وفقا لمعايير الوكالة العالية، فإن الفاصل الزمني لمدة 12 عاما لكامل سماء الليل يعد إنجازا مثيرا.

وقد تم التقاط الصور على مدار تلك السنوات بواسطة تلسكوب الفضاء NEOWISE (مستكشف الأشعة تحت الحمراء للمجال القريب من الأرض)، والذي أطلق في الأصل في عام 2009 تحت الاسم السابق "WISE" لدراسة الكون خارج نظامنا الشمسي.

(NASA/JPL-Caltech/UCLA)

ومنذ ذلك الحين تم تغيير الغرض منه وإعادة تسميته لتتبع الأجسام القريبة من الأرض بما في ذلك الكويكبات والمذنبات.

وتمنح البيانات التي جمعتها NEOWISE العلماء نظرة لا تقدر بثمن لكيفية تحرك الأجسام السماوية وتغيرها بمرور الوقت (علم فلك المجال الزمني) - سواء كان ذلك انفجار النجوم أو التجوال في سماء الليل، أو التهام الثقوب السوداء للغاز.

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وتقول عالمة الفلك آمي ماينزر، من جامعة أريزونا، وهي الباحثة الرئيسية في NEOWISE: "إذا خرجت ونظرت إلى السماء ليلا، فقد يبدو الأمر وكأن لا شيء يتغير أبدا، ولكن هذا ليس هو الحال".

فتُظهر القراءات التي أخذتها NEOWISE موقع مئات الملايين من الأجسام، وكمية ضوء الأشعة تحت الحمراء التي ينبعث منها. ويمكن بعد ذلك تحليل هذه المعلومات لمعرفة ما يفعله الكائن.

ويتم جمع بيانات كاملة عن السماء كل ستة أشهر (الوقت الذي يستغرقه التلسكوب للسفر نصف الطريق حول الشمس)، وقام علماء الفلك الآن بجمع 18 من هذه الخرائط معا لتشكيل الفاصل الزمني.

وكانت الخرائط مفيدة بشكل خاص لدراسة الأقزام البنية - وهي أجسام لا تمتلك الكتلة الكافية لإثارة الاندماج اللازم لتصبح نجما ساطعا، على الرغم من بدء وجودها بطرق مماثلة. ويبدو أن تلك التي تصادف أنها أقرب إلى الأرض تنطلق عبر السماء بشكل أسرع من الأجسام البعيدة، ما يمكّن NEOWISE من التقاطها بسهولة أكبر.

وتم التعرف الآن على حوالي 260 قزما بنيا بواسطة التلسكوب، وبفضل تحقيقاته، نعرف حوالي ضعف عدد الأقزام Y - الأقزام البنية الأكثر برودة التي تهم علماء الفلك بشكل خاص، ما يوفر أدلة على كفاءة توليد النجوم وتوقيتها في تطور مجرتنا.

ولا يزال العمل بعيدا عن الانتهاء، وتستمر NEOWISE في رحلتها لرسم الخرائط، مع وجود خريطتين أخريين للسماء في مارس 2023.

يمكنك معرفة المزيد على موقع مشروع NEOWISE.

المصدر: ساينس ألرت