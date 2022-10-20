 
مباشر

ناسا توافق على خروج روادها من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح

الفضاء

ناسا توافق على خروج روادها من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0d6

أعلنت وكالة ناسا أنها منحت روادها في المحطة الفضائية الدولية الضوء الأخضر لتنفيذ مهمات جديدة في الفضاء المفتوح بعد أن توقفوا عن تلك المهمات لمدة 6 أشهر.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "وافقت الوكالة على أن ينفذ روادها المتواجدون في المحطة الفضائية مهمات خروج جديدة إلى الفضاء المفتوح في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن انقطاع دام 6 أشهر تقريبا عن مثل تلك المهمات".

وأضاف البيان "جرت آخر عملية خروح لرائد فضاء أمريكي من المحطة إلى الفضاء المفتوح في مارس الفائت، وذلك عندما خرج رائد ناسا رجا شاري مع زميله الألماني من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ماتياس مورير، وبعد عودة الرائدين إلى المحطة تم اكتشاف كمية زائدة من الماء في البدلة الأمريكية التي كان يرتديها مورير، بدأنا التحقيق بالأمر، وبناء على نتائج التحقيق خلص الخبراء إلى أن الرطوبة الزائدة في البدلة كان سببها إعدادات التبريد فيها، لذا أعطينا الضوء الأخضر من جديد لروادنا للخروج إلى الفضاء المفتوح، وتنفيذ مهمات جديدة من هذا النوع في نوفمبر المقبل".

إقرأ المزيد
"بروغريس" الروسية تبعد المحطة الفضائية الدولية عن الحطام الفضائي

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رواد مؤسسة "روس كوسموس الروسية، سيرغي بروكوبايف ودميتري بيتيلين وآنا كيكينا، ورواد ناسا، فرانك روبيو، ونيكول مان، وجوش كاسادا، ورائد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، كويشي واكاتا.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا