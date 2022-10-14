روسيا تعلن موعد انفصال مركبة "بروغريس" عن المحطة الفضائية الدولية

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" عن موعد انفصال مركبة Progress MS-19 عن المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء التابع للمؤسسة، دميتري بيتيلين: " من المقرر أن تنفصل مركبة Progress MS-19 عن المحطة الفضائية الدولية في 24 أكتوبر الجاري لتتجه نحو الأرض".

وأضاف "المركبة ستنفصل عن وحدة Poisk التابعة للقسم الروسي في المحطة ليلة 23-24 أكتوبر، وبعدها ستتجه نحو الأرض، الجزء الرئيسي منها سيحترق في الغلاف الجوي للأرض، أما الأقسام غير المحترقة فستهبط وتغرق في الجزء غير القابل للملاحة في المحيط الهادئ، وتستعد المحطة الفضائية أيضا لاستقبال مركبة أخرى من نوع Progress سترسلها روسيا إليها".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها سترسل في 20 أكتوبر الجاري على الأغلب مركبة شحن أخرى من نوع Progress نحو المحطة الفضائية الدولية، وستحمل هذه المركبة هدايا مخصصة لرواد المحطة وبعض المواد والمعدات المخصصة للتجارب العلمية، كما ستحمل أيضا الأوكسيجين والماء وبعض الأغذية للرواد المتواجدين في المحطة.

المصدر: فيستي