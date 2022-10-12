"روس كوسموس" ترسل هدايا رأس السنة لرواد المحطة الفضائية قريبا

أعلن رائد الفضاء الروسي دميتري بيتيلين أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تستعد لإطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية، ستحمل معها هدايا رأس السنة لرواد المحطة.

وحول الموضوع قال بيتيلين: "أتوقع أن ترسل روس كوسموس هدايا رأس السنة المخصصة لرواد المحطة على متن مركبة Progress MS-21 التي ستطلقها قريبا".

وأضاف "المركبة من المفترض أن تطلق وتلتحم بالمحطة في 20 أكتوبر الجاري، ومع ذلك فإن الرواد سيفتحون الهدايا التي أرسلت لهم في فترة أعياد رأس السنة، هذه الهدايا أعدها أقارب رواد الفضاء ومجموعة الدعم النفسي، وستنقل المركبة إلى المحطة أيضا حمولة تتضمن أغذية وموادا ومعدات ضرورية لإجراء التجارب العلمية".

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ومن جهته قال رافائيل مورتيزين رئيس قسم المركبات الفضائية في شركة إينيرغيا الروسية: "تم تطوير مخطط خاص لرحلة مركبة Progress القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية، بعد انفصال المركبة عن الصاروخ الحامل لها في الفضاء من المفترض أن تصل إلى المحطة في غضون ساعتين و46 دقيقة.

ومركبات Progress هي مركبات فضائية روسية طوّرت خصيصا لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، وتنقل إلى المحطة عادة حمولات مختلفة تشمل الأغذية والمعدات العلمية والمياه وأنابيب الأوكسيجين والطعام والوقود وغيرها من الأشياء الضرورية للمحطة وروادها.

المصدر: فيستي