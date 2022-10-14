الروفر الإماراتي جاهز لإرساله إلى القمر

اختتم فريق الأخصائيين من دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من اختبارات روفر "راشد" القمري.

وتوصل إلى استنتاج مفاده أن الروفر جاهز للرحلة الفضائية. أفاد بذلك يوم 13 أكتوبر مركز "محمد بن راشد" الفضائي.

وقال ناطق باسم المركز أن النموذج الفضائي لروفر "راشد" اجتاز بنجاح اختبار تأثير العوامل الخارجية، بما في ذلك عوامل الحرارة والضغط والقدرة على التصدي للصدمات والاهتزازات.

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وقد شكر ولي عهد دبي حمدان ابن محمد آل مكتوم العلماء على جهودهم التي بذلوها من أجل تطوير الروفر وقال إن الروفر مر بكل مراحل الاختبارات وصار جاهزا للقيام برحلة إلى القمر.

وحسب صحيفة The National الإماراتية فإن منصة الهبوط التي ستُوصل الروفر بوزن 10 كيلوغرامات إلى القمر سيتم إرسالها قريبا إلى رأس كانافيرال بولاية فلوريدا. وتولت شركة Ispace اليابانية تصميم تلك المنصة التي من شأنها إيصال بضع شحنات خاصة وحكومية إلى القمر، تتضمن روفيريْن قمرييْن. وسيتم إطلاق المنصة بصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

يذكر أن الإمارات العربية سبق لها في يوليو عام 2020 أن أطلقت إلى المريخ مسبار "الأمل" الذي وصل في 9 فبراير مدار المريخ. والغاية من البعثة هي دراسة الغلاف الجوي والطقس على الكوكب الأحمر وكذلك فصول السنة المريخية.

المصدر: تاس