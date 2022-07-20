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ناسا تؤجل موعد إطلاق الروفر القمري

الفضاء

ناسا تؤجل موعد إطلاق الروفر القمري
Legion-Media
القمر
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أنها قررت تأجيل إطلاق الروفر القمري VIPER التجاري إلى عام 2024.

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وجاء في البيان الذي نشرته ناسا على موقعها بشبكة الانترنت، "خططت شركة Astrobotic لإطلاق الروفر VIPER إلى القطب الجنوبي للقمر في نوفمبر عام 2023. ولكن ناسا طلبت من الشركة تأجيل موعد الإطلاق إلى شهر نوفمبر 2024".

ووفقا لناسا، تقرر تأجيل الإطلاق، من أجل إجراء اختبارات أرضية إضافية، تهدف إلى تخفيض مخاطر هذه المهمة.

ويذكر أن ناسا أعلنت سابقا، أن الهدف من إطلاق الروفر VIPER إلى القمر، هو للبحث عن الجليد والموارد المحتملة، التي ستساعد في التخطيط لمهام مستقبلية.

المصدر: نوفوستي

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