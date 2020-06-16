ناسا تختار شركة لإطلاق روفر إلى القطب الجنوبي للقمر

اختارت إدارة ناسا الفضائية شركة Astrobotic لتتولى نقل روفر VIPER القمري إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر عام 2023 للبحث عن الجليد.

أفاد بذلك نائب رئيس ناسا للشؤون العلمية، توماس تسوربوخن، في مؤتمر صحفي حيث قال:" "من المهم بالنسبة إلينا اكتشاف منطقة تحتوي على احتياطيات الماء وتحديد كميتها. وسيبحث الروفر عن الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر، الأمر الذي سيقربنا من هدفنا المنشود وهو الوجود الدائم طويل الأمد على سطح القمر".

إقرأ المزيد

وأضاف أن كلفة الصفقة التي عقدتها شركة Astrobotic مع ناسا بلغت 200 مليون دولار.

ونقل موقع ناسا الإلكتروني عن رئيس ناسا، جيمس برايدنستاين، قوله "إن إطلاق روفر VIPER سيزيد من إمكاناتنا لدى إرسال أول امرأة ثم رجل إلى سطح القمر عام 2024 في إطار مشروع "أرتيميس" القمري. ويتوقع أن يجمع الروفر معلومات عن وجود ماء على سطح القمر وكميته ومواقعه. وستساعدنا تلك المعلومات في اختيار موقع لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر لينشئوا قاعدة قمرية ثابتة هناك، حيث يمكن الاستفادة من الماء للحصول على الأكسجين والهيدروجين كوقود صاروخي".

يذكر أن بعثة روفر VIPER ستستغرق 100 يوم وسيقطع الروفر خلال تلك الفترة مسافة بضعة كيلومترات ليدرس مختلف عينات تربة القمر باستخدام آلة حفر تستطيع حفر التربة إلى عمق متر واحد.

يذكر أن برنامج "أرتيميس" القمري يضم 3 مراحل. وتقضي المرحلة الأولى بتحقيق رحلة غير مأهولة إلى مدار القمر. أما المرحلة الثانية فتقضي بتحقيق رحلة مأهولة إلى مدار القمر والعودة إلى الأرض. وسيهبط رواد الفضاء أخيرا سطح القمر في إطار المرحلة الثالثة للبرنامج.

المصدر: تاس