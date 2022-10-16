 
مباشر

"آكلات الهيدروجين" سكنوا المريخ سابقا

الفضاء

Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz41

كان المريخ في العصور القديمة مأهولا بالكائنات الحية الدقيقة، التي اختفت لاحقا ، نظرا لأنها كانت تمتص الهيدروجين.

ما أدى إلى انخفاض درجة الحرارة على الكوكب إلى مؤشرات قاتلة بالنسبة لها. أفادت بذلك الثلاثاء 13 أكتوبر صحيفة "الغارديان" الفرنسية نقلا عن العلماء الفرنسيين. ونُشرت الدراسة الكاملة للخبراء في مجلة Nature Astronomy  الفلكية العلمية.

إقرأ المزيد
علماء: الانعكاسات المنبعثة من القطب الجنوبي للمريخ قد تكون ناجمة عن شيء أغرب من الماء!
علماء: الانعكاسات المنبعثة من القطب الجنوبي للمريخ قد تكون ناجمة عن شيء أغرب من الماء!

ودرس الباحثون حالة قشرة المريخ وافترضوا أنه عاشت منذ 4 مليارات عام، على الكوكب الأحمر ميكروبات تمتص الهيدروجين وتنتج غاز الميثان. وإنها احتاجت إلى بضعة سنتيمترات فقط من الصخور لحماية نفسها من الإشعاع القوي.

ونقلت الصحيفة عن بوريس سوتيري، أحد مؤلفي الدراسة  قوله إن "الكائنات الحية الدقيقة المماثلة كان يمكن أن تقطن أي منطقة غير مغطاة بالجليد في المريخ".

لكن امتصاص الهيدروجين من الغلاف الجوي للمريخ، حسب العلماء، أدى إلى انخفاض درجة الحرارة على الكوكب بمقدار 200 درجة مئوية، مما أدى إلى موت جميع الكائنات الحية التي تعيش بالقرب من السطح.

يذكر أن الباحثين من معهد SETI لم يستبعدوا في وقت سابق إمكانية وجود مياه على المريخ في البداية حيث كان غلافه الجوي يتألف أساسا من الهيدروجين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا