رواد الفضاء الروس يختبرون طابعة ثلاثية الأبعاد على متن محطة الفضاء الدولية

أعلن رائد الفضاء الروسي أوليع أرتيمييف، الذي عاد إلى الأرض، أنه وزملاءه اختبروا طابعة ثلاثية الأبعاد على متن المحطة الفضائية الدولية، حيث طبعوا 19 نموذجا مختلفا.

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وأشار رائد الفضاء في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أنهم "طبعوا قبل العودة إلى الأرض 19 نموذجا من بينها عناصر هيكلية وريش وكذلك تمثال نصفي ليوري غاغارين وقطع لعبة الشطرنج وشعارات الجامعات التي شاركت في هذه التجربة ومن بينها جامعة تومسك".

ووفقا له، لم يتمكنوا من اختبار الطابعة الثلاثية الأبعاد على الفورـ لعدم وجود سماح باستخدام المواد المخصصة للطباعة، ولكن خلال الرحلة حصلنا على الموافقة باستخدامها.

يذكر أن الطابعة الثلاثية الأبعاد كانت قد ارسلت إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-20" في شهر يونيو. وكانت هذه التجربة مكرسة لتطوير تقنيات مضافة لإنتاج منتجات من مواد بوليمرية في ظروف الفضاء. وسيسمح لرواد الفضاء في المحطات المدارية القريبة من الأرض في المستقبل استخدام هذه التقنيات لتصنيع الأجزاء والأدوات وقطع الغيار اللازمة مباشرة في الفضاء، دون انتظار وصولها من الأرض على متن مركبات الشحن الفضائية.

المصدر: tass