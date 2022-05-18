رواد الفضاء الروس سيجرون أول عملية طباعة ثلاثية الأبعاد في المحطة الدولية

سيجري رواد الفضاء الروس بدءا من 5 يونيو المقبل أول عملية للطباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء باستخدام المواد البلاستيكية الخاصة (البوليميرات).

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أعلن ذلك مدير مركز التحليل في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، إيغور بوتاشني، الذي قال: "سنستخدم أولا بوليميرات بسيطة التركيب وأضاف أن الأخصائيين في المركز يدرسون الآن إمكانية إجراء تجارب الطباعة باستخدام بوليميرات معقدة التركيب.

جدير بالذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الطابعة ثلاثية الأبعاد، التي صمّمتها شركة "إينيرغيا" التابعة لـ"روس كوسموس"، سيتم إيصالها إلى المحطة الفضائية الدولية بواسطة مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس – 20" في مطلع يونيو المقبل.

وسيتولى رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أرتيوميف ودينيس ماتفييف، إجراء تجارب أولى باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد. أما نماذج أولى ستطبعها الطابعة فستعاد إلى الأرض حيث سيتأكد الأخصائيون من جودة المنتجات.

يذكر أن رائد الفضاء، أوليغ أرتيميوف لا يزال يتولى في الوقت نفسه تنفيذ وظيفة المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية للأنباء على متن المحطة الفضائية الدولية من حيث يغطي إعلاميا كل ما يحدث في الفضاء.

المصدر: تاس